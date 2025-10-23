"La única alternativa para enfrentar la crisis es la izquierda", sostiene Báez

El postulante a la Cámara Alta del Congreso por el Partido Obrero, Germán Báez asevera que votar a Panzardi- Aguilar es elegir a Milei-Zdero y el PJ ve bien una devaluación. Afirma que "la única alternativa para enfrentar la crisis es la izquierda".

El candidato a senador nacional por Chaco del Partido Obrero, Germán Báez en las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo cuestiona severamente los recientes acuerdos del Gobierno nacional con Estados Unidos y califica de cómplice a la oposición.

 

 “Los rescates del FMI y ahora del Tesoro de Estados Unidos no le van a salir gratis a los argentinos. Milei puso a disposición de Trump la economía argentina, y este envió a una especie de ‘virrey’ como Bennet a tantear el terreno. Se reunió con distintos líderes de la oposición para ver cómo se toman el acuerdo, una oposición cómplice que no representa a los trabajadores sino que los hunde en la crisis”, dice Báez.

 

En esa misma línea, grafica con la cercanía reciente que muestra Milei hacia otros sectores de la política nacional: “Claudia Panzardi de Vamos Chaco forma parte de Provincias Unidas, un rejunte reciclado que incluirá Milei con el PRO en el Gabinete. Van a responder a Milei y Zdero. Van a ser  garantes del ajuste en el Congreso. Es la muestra de lo que son los partidos patronales, terminan haciendo alianzas de las que son víctimas los trabajadores”, considera.

 

 “Por esa orientación también va el PJ de Capitanich, con antecedentes de devaluación y con ese desenlace en carpeta. Una devaluación que solo terminará de pulverizar los salarios de los trabajadores, cuyas familias hoy no llegan a fin de mes”, acota.

 

Así también, Báez sostiene que “esta es una elección bisagra en la que está en juego seguir profundizando la crisis, con la devaluación en puerta y convertir a la Argentina en una colonia yanqui o una representación genuina de los trabajadores, jubilados, estudiantes, discapacitados y originarios para organizar la lucha y que gobierne la clase obrera”.

 

"La única alternativa para defender el salario, el empleo, la salud, a los jubilados y a la juventud es la lista 71 del Partido Obrero", sentencia el candidato a senador nacional.

