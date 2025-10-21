Zdero pide "dejar definitivamente atrás el kirchnerismo"

Postulantes al Senado y Cámara de Diputados de la Nación de La Libertad Avanza concretan un encuentro en Barranqueras. Tienen el apoyo del gobernador Leandro Zdero, quien pide “dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.

Elecciones Nacionales 2025- ChacoChaco On LineChaco On Line
LLA-Barranqueras-25-10-21-01
La Libertad Avanza en Barranqueras

Los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza, lista 503, encabezan un encuentro en  Barranqueras, donde dirigen su mensaje a vecinos, militantes e independientes que se acercan para escuchar la propuesta de este proyecto político. 

 

Leandro Zdero acompaña el acto e insta a los chaqueños “a respaldar con su voto el próximo domingo 26 de octubre, para defender en las urnas todo lo que se logró y dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”. 

 

 

En su discurso, Zdero remarca la trascendencia de los comicios de medio término y enfatiza que el cambio debe consolidarse con unidad y compromiso. Es una fecha trascendental: no podemos rifar todo lo que logramos hasta el momento. Vale la pena defender este proceso en las urnas”, señala, y solicita “unidad para terminar con 16 años de mentiras, fracaso y atraso”. 

 

 

El mandatario recuerda que “nos decían que estábamos locos por unirnos, pero lo hicimos: radicales, libertarios, justicialistas desencantados y vecinos sin partido. Hoy somos un gran frente que le devolvió la dignidad al Chaco”. También, cuestiona  los años de gestión kirchnerista: “Nos encontramos con galpones llenos de medicamentos vencidos, viviendas sociales transformadas en mansiones para piqueteros y escuelas donde se izaba la bandera de Cuba. Hoy las viviendas se entregan a la gente, la salud pública se fortalece y las rutas se liberaron de las mafias que tenían de rehén al Estado”, afirma.

Últimas noticias
Te puede interesar
Fuerza-Patria-Jorge -Capitanich-CEC-25-14-16-01

Mercantiles apoyan a Capitanich

Chaco On Line
Elecciones Nacionales 2025- Chaco

El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich recibe el respaldo del Centro Empleados de Comercio. Le acercan su apoyo los secretarios generales del sindicato mercantil de Resistencia; Sáenz Peña; Villa Ángela y Quitilipi.

Lo más visto
Boletín de noticias