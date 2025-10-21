Zdero pide "dejar definitivamente atrás el kirchnerismo"

Los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza, lista 503, encabezan un encuentro en Barranqueras, donde dirigen su mensaje a vecinos, militantes e independientes que se acercan para escuchar la propuesta de este proyecto político.

Leandro Zdero acompaña el acto e insta a los chaqueños “a respaldar con su voto el próximo domingo 26 de octubre, para defender en las urnas todo lo que se logró y dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.

En su discurso, Zdero remarca la trascendencia de los comicios de medio término y enfatiza que el cambio debe consolidarse con unidad y compromiso. Es una fecha trascendental: no podemos rifar todo lo que logramos hasta el momento. Vale la pena defender este proceso en las urnas”, señala, y solicita “unidad para terminar con 16 años de mentiras, fracaso y atraso”.

El mandatario recuerda que “nos decían que estábamos locos por unirnos, pero lo hicimos: radicales, libertarios, justicialistas desencantados y vecinos sin partido. Hoy somos un gran frente que le devolvió la dignidad al Chaco”. También, cuestiona los años de gestión kirchnerista: “Nos encontramos con galpones llenos de medicamentos vencidos, viviendas sociales transformadas en mansiones para piqueteros y escuelas donde se izaba la bandera de Cuba. Hoy las viviendas se entregan a la gente, la salud pública se fortalece y las rutas se liberaron de las mafias que tenían de rehén al Estado”, afirma.