La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
Zdero pide "dejar definitivamente atrás el kirchnerismo"
Postulantes al Senado y Cámara de Diputados de la Nación de La Libertad Avanza concretan un encuentro en Barranqueras. Tienen el apoyo del gobernador Leandro Zdero, quien pide “dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.Elecciones Nacionales 2025- ChacoChaco On Line
Los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza, lista 503, encabezan un encuentro en Barranqueras, donde dirigen su mensaje a vecinos, militantes e independientes que se acercan para escuchar la propuesta de este proyecto político.
Leandro Zdero acompaña el acto e insta a los chaqueños “a respaldar con su voto el próximo domingo 26 de octubre, para defender en las urnas todo lo que se logró y dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.
En su discurso, Zdero remarca la trascendencia de los comicios de medio término y enfatiza que el cambio debe consolidarse con unidad y compromiso. Es una fecha trascendental: no podemos rifar todo lo que logramos hasta el momento. Vale la pena defender este proceso en las urnas”, señala, y solicita “unidad para terminar con 16 años de mentiras, fracaso y atraso”.
El mandatario recuerda que “nos decían que estábamos locos por unirnos, pero lo hicimos: radicales, libertarios, justicialistas desencantados y vecinos sin partido. Hoy somos un gran frente que le devolvió la dignidad al Chaco”. También, cuestiona los años de gestión kirchnerista: “Nos encontramos con galpones llenos de medicamentos vencidos, viviendas sociales transformadas en mansiones para piqueteros y escuelas donde se izaba la bandera de Cuba. Hoy las viviendas se entregan a la gente, la salud pública se fortalece y las rutas se liberaron de las mafias que tenían de rehén al Estado”, afirma.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.
El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich recibe el respaldo del Centro Empleados de Comercio. Le acercan su apoyo los secretarios generales del sindicato mercantil de Resistencia; Sáenz Peña; Villa Ángela y Quitilipi.
La Libertad Avanza en Colonia Aborigen: "Queremos que Chaco viva otra historia", dice Zdero
Los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza, lista 503, pasan por Colonia Aborigen. Comparten sus propuestas con los ciudadanos chaqueños.
Capitanich pide "parar la mano ante el hambre y la desesperación"
El aspirante a senador por Fuerza Patria , Jorge Capitanich, manifiesta profunda preocupación por el estado de abandono desidia que atraviesan las comunidades originarias, tras la violenta represión que sufrieran en Villa Río Bermejito. Pide “para la mano ante el hambre y la desesperación".
La Libertad Avanza en General Pinedo: “Hoy estamos reconstruyendo los cimientos con trabajo, educación y transparencia”, afirma Agüero
Candidatos a legisladores nacionales de La Libertad Avanza exponen sus propuestas en General Pinedo. El postulante a diputado nacional Guillermo Agüero afirma que “hoy estamos reconstruyendo los cimientos con trabajo, educación y transparencia”.
Capitanich en Barranqueras: "Hoy, el pueblo lo que nos pide es que arreglemos la economía”
El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich, señala que “hoy el pueblo lo que nos pide es que arreglemos la economía”. Lo expresa en un acto en Barranqueras, en conmemoración por el aniversario del triunfo electoral de 2019.
La Mississippi tendrá dos presentaciones en el NEA. A 30 años de “Bagayo”, disco emblemático del blues argentino, estará el viernes 7 en Corrientes y el sábado 8 en Resistencia.
Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
