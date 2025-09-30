Báez: Hay que desmantelar la connivencia del Estado con el narcotráfico

El postulante a una banca en la Cámara Alta del Congreso por el Partido Obrero del Chaco, Germán Báez, sostiene “los que prometen mano dura, ley y orden financian sus campañas con dinero de drogas”. Afirma que "hay que desmantelar la connivencia del Estado con el narcotráfico”.

PO-German-Baez-25-04-03-01
Candidato a senador por el Partido Obrero en el Chaco, Germán Báez

El candidato a senador nacional del Partido Obrero por Chaco en las próximas elecciones legislativas de octubre, Germán Báez, se pronuncia sobre el escándalo que envuelve al libertario José Luis Espert. 

 

“Federico 'Fred' Machado, empresario que la Corte Suprema resguarda en Viedma y que es requerido por la Justicia de EE.UU. por narcotráfico y lavado, ha sido denunciado por aportar a la campaña de José Luis Espert en 2019”, dice Báez acerca del caso del candidato de La Libertad Avanza que habitualmente pide “cárcel o bala” para delincuentes, aunque todo indicaría que su pedido es selectivo.

 

 

En esa misma línea, el referente del PO chaqueño acota: “La Justicia de Texas advirtió un giro de 200 mil dólares a nombre de Espert. Ese giro lo hicieron Machado y su socia, ambos ahora con prisión domiciliaria en el Sur de la Argentina. Martín Soria, en una intervención en el Congreso, afirma que Machado financió y aportó aviones privados y vehículos blindados durante la campaña del hoy candidato de Milei”.

 

 

 “La Democracia y la vida en juego”

 

 

“Cuando se utilizan recursos de narcotraficantes para hacer propaganda está en juego la democracia, pero principalmente la vida. Es gravísimo”, sostiene Báez y considera que “el narcotráfico está amparado por el Estado, gobiernos, la Justicia y las fuerzas de seguridad”. 

 

Por eso, “ante un panorama cada vez más sangriento que en los últimos días volvió a conmocionar al país con el triple crimen de Florencio Varela donde asesinaron a tres chicas jóvenes por venganza narco, ‘hay que desmantelar la connivencia entre el Estado y el narcotráfico’”, afirma Báez.

 

“Es necesario nacionalizar la banca y el comercio exterior, para cortar los canales de lavado de activos. Para terminar con los corruptos de ayer y de hoy, hay que golpear con la izquierda”, concluye el candidato del PO a la Cámara Alta.

 

