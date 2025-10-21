Capitanich cierra la campaña en Villa Ángela

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Capitanich llama “a todos los chaqueños a acompañar en las urnas a la única alternativa política con la capacidad de ponerle un freno a Milei y su ajuste cruel”.

Ante los villangelenses presentes, el aspirante a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Milton Capitanich, encabeza anoche el acto de cierre de campaña del peronismo en Villa Ángela, junto a los postulantes Rodrigo Ocampo (a senador), Julieta Campo, Juan Manuel “Juanchi” García y Héctor Pruncini (a diputados nacionales), además del intendente local Adalberto “Tati” Papp. Desde allí, hace la convocatoria a la ciudadanía a ponerle un freno al gobierno libertario.

“Con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la celeste y blanca”, afirma Capitanich en su mensaje desde la calle 9 de Julio de la ciudad del Sudoeste.

El ex gobernador destaca que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario que se ha llevado por delante a todos los argentinos”.

Capitanich ofrece un duro diagnóstico de la realidad actual. “El 82% de nuestros compatriotas nos dice que estaba mejor antes”, apela. “La garrafa pasó de $3.500 a casi $20.000; la nafta, de $350 a más de $1.600. Las facturas de luz y agua son imposibles de pagar”, grafica.

Además, habla de que la tasa de desempleo se dispara del 4,2% al 11% en la provincia. “Pero el límite está claro: siete de cada diez chaqueños no están dispuestos a hacer más sacrificios porque no pueden más”, apunta.

Con cuestionamientos, Capitanich califica a la gestión Milei de “cruel e inhumana” por quitar pensiones a personas con discapacidad, y denuncia el abandono a docentes, trabajadores de la salud, las pymes y los productores de la agricultura familiar. “Este gobierno se mete con nuestra seguridad, nuestra justicia, les roba el futuro a nuestros jóvenes y prolifera el narcotráfico”, asevera.

Capitanich destaca que Fuerza Patria es la única barrera efectiva. “Somos los empleados del pueblo, y vamos a ser la voz de los que no tienen voz en el Congreso”, promete, asegurando que luchará por recuperar el presupuesto para la salud, reinstaurar el salario como eje del desarrollo y presentar más de 200 iniciativas legislativas.