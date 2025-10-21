Capitanich cierra la campaña en Villa Ángela

La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.Elecciones Nacionales 2025- ChacoChaco On Line
El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Capitanich llama “a todos los chaqueños a acompañar en las urnas a la única alternativa política con la capacidad de ponerle un freno a Milei y su ajuste cruel”.
Ante los villangelenses presentes, el aspirante a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Milton Capitanich, encabeza anoche el acto de cierre de campaña del peronismo en Villa Ángela, junto a los postulantes Rodrigo Ocampo (a senador), Julieta Campo, Juan Manuel “Juanchi” García y Héctor Pruncini (a diputados nacionales), además del intendente local Adalberto “Tati” Papp. Desde allí, hace la convocatoria a la ciudadanía a ponerle un freno al gobierno libertario.
“Con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la celeste y blanca”, afirma Capitanich en su mensaje desde la calle 9 de Julio de la ciudad del Sudoeste.
El ex gobernador destaca que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario que se ha llevado por delante a todos los argentinos”.
Capitanich ofrece un duro diagnóstico de la realidad actual. “El 82% de nuestros compatriotas nos dice que estaba mejor antes”, apela. “La garrafa pasó de $3.500 a casi $20.000; la nafta, de $350 a más de $1.600. Las facturas de luz y agua son imposibles de pagar”, grafica.
Además, habla de que la tasa de desempleo se dispara del 4,2% al 11% en la provincia. “Pero el límite está claro: siete de cada diez chaqueños no están dispuestos a hacer más sacrificios porque no pueden más”, apunta.
Con cuestionamientos, Capitanich califica a la gestión Milei de “cruel e inhumana” por quitar pensiones a personas con discapacidad, y denuncia el abandono a docentes, trabajadores de la salud, las pymes y los productores de la agricultura familiar. “Este gobierno se mete con nuestra seguridad, nuestra justicia, les roba el futuro a nuestros jóvenes y prolifera el narcotráfico”, asevera.
Capitanich destaca que Fuerza Patria es la única barrera efectiva. “Somos los empleados del pueblo, y vamos a ser la voz de los que no tienen voz en el Congreso”, promete, asegurando que luchará por recuperar el presupuesto para la salud, reinstaurar el salario como eje del desarrollo y presentar más de 200 iniciativas legislativas.
Zdero pide "dejar definitivamente atrás el kirchnerismo"
Postulantes al Senado y Cámara de Diputados de la Nación de La Libertad Avanza concretan un encuentro en Barranqueras. Tienen el apoyo del gobernador Leandro Zdero, quien pide “dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.
