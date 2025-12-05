Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos

La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia sentencia a  Carlos Barraza, a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por desvío de fondos públicos. El tribunal lo encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios.

Caso-Carlos-Barraza-25-12-05-01
Juicio del caso Carlos Barraza

La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condena a Carlos Barraza a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por un esquema de desvío de fondos públicos; la sentencia se dicta el 5 de diciembre de 2025.

Sentencia

La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia dicta hoy la sentencia contra Carlos Iván Barraza, a quien el tribunal encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, en concurso real. El tribunal impone 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, además de costas y honorarios, según se lee en la resolución que la jueza presidenta Glenda Vidarte de Sánchez Dansey y sus pares firman en la sala colmada. La lectura de la parte resolutiva se realiza pasadas las 11.40 y el fallo marca un quiebre en una causa que siguió con atención pública y política regional.

Antecedentes del caso

El proceso se origina en una investigación sobre el manejo de fondos destinados a programas sociales administrados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La acusación sostiene que Barraza encabeza un entramado sistemático de desvío y utilización irregular de recursos públicos, con maniobras que incluyen la utilización de recursos estatales y la participación de organizaciones sociales y exfuncionarios en la operatoria investigada. A lo largo del juicio, la fiscalía presenta documentación y testimonios que, según el tribunal, permiten reconstruir un esquema millonario de apropiación y destino indebido de partidas destinadas a asistencia social.

Caso-Carlos-Barraza-25-12-05-02

Los hechos que se juzgan abarcan múltiples ejercicios administrativos y se centran en contratos, órdenes de compra y la entrega de bienes y servicios que, según la acusación, no se corresponden con la documentación respaldatoria. Durante el debate, la defensa intenta cuestionar la cadena de responsabilidades y la prueba documental, pero el tribunal considera que existe prueba suficiente para acreditar la participación de Barraza en los delitos imputados.

Reacciones y consecuencias

Tras la lectura del fallo, sectores políticos y sociales reaccionan con llamados a profundizar las investigaciones para determinar la posible participación de otros exfuncionarios y organizaciones vinculadas al esquema. La sentencia no solo implica la privación de la libertad de Barraza, sino que abre la puerta a nuevas líneas de pesquisa y a pedidos de auditoría sobre programas sociales afectados por la causa. Además, la condena incluye la imposición de costas procesales y honorarios, lo que añade una dimensión económica a la sanción penal.

El fallo se convierte en un antecedente relevante en la provincia por la magnitud de los montos y por la figura pública del condenado, y se espera que la resolución motive apelaciones y recursos por parte de la defensa en las instancias superiores. Mientras tanto, la comunidad política local y las organizaciones civiles observan con atención los pasos procesales siguientes y la eventual profundización de investigaciones conexas que el propio tribunal sugiere explorar en su fundamentación.

Donacion-de-organos-25-12-05-01

El CUCAI Chaco cumple 31 años impulsando la donación y el transplante de órganos

Chaco On Line
Sociedad

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Chaco,  conmemora este 7 de diciembre su 31° aniversario y la celebración del Día Provincial del Donante de Órganos. Desde 1994, el CUCAI sostiene un trabajo ininterrumpido orientado a coordinar, impulsar y fiscalizar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en la provincia, convirtiéndose en un pilar sanitario y social para miles de familias chaqueñas.

Cámara-de-Diputados-del-Chaco-25-02-25-01

La Legislatura tendrá extraordinaria, el martes 9

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.

