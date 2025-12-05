Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos

La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia sentencia a Carlos Barraza, a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por desvío de fondos públicos. El tribunal lo encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios.
El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.
Aptasch reclama al Gobierno provincial que abra de manera urgente una discusión salarial, orientada a recomponer ingresos. Acusa que “los parches financieros solo maquillan un deterioro que ya es inocultable”
La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.
El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Chaco, conmemora este 7 de diciembre su 31° aniversario y la celebración del Día Provincial del Donante de Órganos. Desde 1994, el CUCAI sostiene un trabajo ininterrumpido orientado a coordinar, impulsar y fiscalizar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en la provincia, convirtiéndose en un pilar sanitario y social para miles de familias chaqueñas.