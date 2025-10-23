Capitanich cierra en Charata: “El voto útil es el voto con el bolsillo”

En la Perla del Oeste, el candidato a senador nacional, Jorge Capitanich delinea “los dos modelos en disputa para este domingo 26: el ajuste de Milei o la defensa de la producción y el trabajo chaqueño” en el cierre de campaña. Tras ofrecer un duro diagnóstico de la realidad, convoca a votar por Fuerza Patria “para defender los intereses del pueblo en el Congreso”.

Con la potencia productiva de Charata como símbolo, Jorge Milton Capitanich encabeza este martes por la noche el cierre de campaña de Fuerza Patria, rumbo a las elecciones legislativas del domingo 26.

Acompañado por los candidatos de la Lista 501, Julieta Campo, Juan Manuel “Juanchi” García, Rodrigo Ocampo y Héctor Pruncini, el ex gobernador lanza su mensaje desde la esquina de Vieytes y Lavalle: “El voto útil es el voto con el bolsillo”, y sostiene que “la elección es clara: Milei o el Chaco”.

Capitanich dice hacer frente a un modelo de “timba y especulación financiera”. A la par afirma su compromiso de “ser en el Congreso la voz que defienda la producción, el trabajo y la dignidad de las familias chaqueñas”.

“El pueblo nos dice que el 82% de la gente está peor que antes”, señala Capitanich, subrayando la urgencia de cambiar el rumbo. Define a sus oponentes como “empleados de Milei que van a seguir votando para quitar y cercenar derechos sociales”.

Por otro lado, se propone como salida concreta: “Este 26 de octubre votamos para volver a generar trabajo, para impulsar la producción, para que crezcan nuestros comercios y para devolver felicidad a nuestras familias.”