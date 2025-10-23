Capitanich cierra en Charata: “El voto útil es el voto con el bolsillo”
El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich cierra su campaña en Charata. Enfatiza que "el voto útil es el voto con el bolsillo".
En la Perla del Oeste, el candidato a senador nacional, Jorge Capitanich delinea “los dos modelos en disputa para este domingo 26: el ajuste de Milei o la defensa de la producción y el trabajo chaqueño” en el cierre de campaña. Tras ofrecer un duro diagnóstico de la realidad, convoca a votar por Fuerza Patria “para defender los intereses del pueblo en el Congreso”.
Con la potencia productiva de Charata como símbolo, Jorge Milton Capitanich encabeza este martes por la noche el cierre de campaña de Fuerza Patria, rumbo a las elecciones legislativas del domingo 26.
Acompañado por los candidatos de la Lista 501, Julieta Campo, Juan Manuel “Juanchi” García, Rodrigo Ocampo y Héctor Pruncini, el ex gobernador lanza su mensaje desde la esquina de Vieytes y Lavalle: “El voto útil es el voto con el bolsillo”, y sostiene que “la elección es clara: Milei o el Chaco”.
Capitanich dice hacer frente a un modelo de “timba y especulación financiera”. A la par afirma su compromiso de “ser en el Congreso la voz que defienda la producción, el trabajo y la dignidad de las familias chaqueñas”.
“El pueblo nos dice que el 82% de la gente está peor que antes”, señala Capitanich, subrayando la urgencia de cambiar el rumbo. Define a sus oponentes como “empleados de Milei que van a seguir votando para quitar y cercenar derechos sociales”.
Por otro lado, se propone como salida concreta: “Este 26 de octubre votamos para volver a generar trabajo, para impulsar la producción, para que crezcan nuestros comercios y para devolver felicidad a nuestras familias.”
El doctor Felipe Schwartz, representante legal de Federación Sitech, dice que “es una sentencia relevante, simple y no tolerada”, al referirse al fallo que determina reestablecer la cláusula gatillo. Mientras, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, señala que el fallo establece la espera “que el gobierno no entre en la ilegalidad ni en el desacato para con la Justicia”.
Postulantes al Senado y Cámara de Diputados de la Nación de La Libertad Avanza concretan un encuentro en Barranqueras. Tienen el apoyo del gobernador Leandro Zdero, quien pide “dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.
El postulante a senador por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich recibe el respaldo del Centro Empleados de Comercio. Le acercan su apoyo los secretarios generales del sindicato mercantil de Resistencia; Sáenz Peña; Villa Ángela y Quitilipi.
Los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza, lista 503, pasan por Colonia Aborigen. Comparten sus propuestas con los ciudadanos chaqueños.
El aspirante a senador por Fuerza Patria , Jorge Capitanich, manifiesta profunda preocupación por el estado de abandono desidia que atraviesan las comunidades originarias, tras la violenta represión que sufrieran en Villa Río Bermejito. Pide “para la mano ante el hambre y la desesperación".
Candidatos a legisladores nacionales de La Libertad Avanza exponen sus propuestas en General Pinedo. El postulante a diputado nacional Guillermo Agüero afirma que “hoy estamos reconstruyendo los cimientos con trabajo, educación y transparencia”.
Inicia el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestro común de grado; Adultos y de Educación Física. Se extiende hasta el viernes 31.
Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.
La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
