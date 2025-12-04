La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.
Aptasch pide política salarial real y no consolidación de deudas
Aptasch reclama al Gobierno provincial que abra de manera urgente una discusión salarial, orientada a recomponer ingresos. Acusa que “los parches financieros solo maquillan un deterioro que ya es inocultable”Actualidad - ProvinciaChaco On Line
La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud del Chaco (Aptasch) expresa su preocupación en relación al anuncio de la nueva línea de préstamos presentada por el Gobierno Provincial y el Nuevo Banco del Chaco, destinada a consolidar deudas de los trabajadores estatales. En ese sentido, el gremio considera que “esta medida no aborda el problema estructural que atraviesan los empleados públicos y que solo ofrece un parche sin impacto real en la vida de los trabajadores”.
Desde la entidad afirman que “el Gobierno insiste en lanzar herramientas financieras mientras continúa sin definir una política salarial seria y sostenible. La ausencia total de una estrategia de recuperación del ingreso explica por qué miles de trabajadores dependen de créditos y refinanciaciones para llegar a fin de mes, situación que el propio Ejecutivo reconoce al promover programas de consolidación de deudas”. “El problema central no está en la organización de los créditos, sino en la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios”, acotan.
La nueva modalidad presentada busca aparentar alivio, pero en la práctica no impide que los trabajadores sigan endeudándose. Sobre esto, Aptasch detalla que “esta consolidación solo ordena los pagos, reduce cuotas y extiende plazos, lo que puede mejorar la cobrabilidad de las deudas pero no soluciona el endeudamiento estructural. El principal beneficiario es el acreedor, que asegura el cobro de las obligaciones, mientras que el trabajador continúa atrapado en un ciclo de créditos que no se cierra porque su salario no alcanza”.
“Nuevamente sostenemos que lo que realmente se necesita es una política salarial que permita a los trabajadores desendeudarse y recuperar autonomía económica. Sin recomposición salarial, las familias seguirán dependiendo de préstamos para cubrir necesidades básicas, lo que profundiza la fragilidad financiera y vulnera derechos fundamentales. Los parches financieros solo maquillan un deterioro que ya es inocultable”, indican.
Por todo esto, Aptasch reclama al Gobierno provincial que abra de manera urgente “una discusión salarial real y transparente, orientada a recomponer ingresos y garantizar condiciones de vida dignas”.
El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.
Con la promoción de Nuevo Banco del Chaco, el pago de servicios a través de la aplicación de NBCh24 será para que las personas que abonan sus impuestos y facturas puedan acceder a reintegros y premios. Se sortearán entre diciembre y febrero.
