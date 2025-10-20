Inicia el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestro común de grado; Adultos y de Educación Física. Se extiende hasta el viernes 31.
Casi 400 infracciones, durante el fin de semana
Los agentes de la Policía del Chaco detienen durante este fin de semana a 59 personas y notifican a 394 por infracciones al Código. En tanto, la Caminera detecta tres conductores alcoholizados.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Desde el viernes 17 al domingo 19, los agentes de la Policía del Chaco realizan 323 operativos en los que detienen a 59 personas y notifican a 394 por infracciones al Código.
A su vez, los efectivos incautan un total de 482 motos (dos buscadas por la justicia), cuatro armas de fuego y 14 armas blancas.
En tanto, la Policía Caminera labra 279 actas por infracciones y detectó a tres conductores alcoholizados.
En la zona metropolitana, los agentes realizan 41 operativos en los que aprehenden a 41 personas por diferentes delitos y notifican a 46 contraventores. También incautan 98 motos (dos con pedido de secuestro), tres armas de fuego y seis armas blanca.
En Sáenz Peña, por su parte, los agentes realizan 52 operativos que finalizan en la detención de cinco ciudadanos, la notificación de 49 infractores al código, el secuestro de 28 motos y tres armas blancas.
Mientras, en Villa Ángela, el personal realiza 61 operativos. Esto finaliza con la detención de cinco personas, la notificación de 73 contraventores por infringir el Código de Faltas y secuestran 65 motocicletas por irregularidades. En Charata, se hacen 27 operativos que culminan con tres aprehendidos, 16 contraventores notificados, 44 motos incautadas y un arma de fuego, junto tres armas blancas incautadas.
En la dirección de zona San Martín se realizan 86 operativos, lo que resulta en dos detenciones y 206 notificaciones en libertad. También se incautan 198 motos y un arma blanca. Por último, en Castelli, los operativos suman un total de 56. Tres personas son detenidas y cuatro contraventoras. También incautan 49 motos y un arma blanca.
El viernes 24 pagan el refrigerio, en la administración pública provincial
Los trabajadores activos de la administración pública provincial recibirán el pago del refrigerio el viernes 24. Estos montos serán acreditados a través de la tarjeta Tuya recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.
Las ventas por el Día de la Madre caen 3,5 %, anual de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Este es el cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares.
Diputados provinciales de la comisión de Hacienda inician las consultas a los distintos sectores involucrados para la elaboración del Presupuesto General de la Provincia 2026. Escuchan autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, del STJ y el Comité de Prevención de la Tortura.
UPCN Chaco realiza el lanzamiento de la lista N°4 Fuerza y Unidad del InssseP para las elecciones que definirá los representantes de los trabajadores en el organismo. Postula a Laura Duarte para vocal activo titular; Tomás Osuna, vocal activo, Damiana Portal, síndico titular; Luis Gaona, síndico alterno; Sergio Núñez, vocal pasivo titular y Ricardo Escovar, vocal pasivo alterno.
Vecinos del Sudoeste chaqueño piden retrotraer las tarifas de la luz a junio de 2024. Con la presentación de 15 mil firmas de adhesiones impulsan el tratamiento como Iniciativa Popular.
Villa Río Bermejito: Varios heridos en represión a comunidades originarias
Varios heridos deja de saldo un choque entre manifestantes de comunidades originarias y efectivos policiales. Los reclamos son por asistencia alimentaria y recorte de pensiones.
Fuerza Patria tiene una agenda "propositiva, realista y comprometida con el Chaco", afirma Moser
El legislador provincial electo Luciano Moser destaca la agenda y las 100 propuestas del frente Fuerza Patria. Afirma que se trata de una propuesta “propositiva y realista y comprometida con el Chaco”.
Autoridades de seguridad vial de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Córdoba acuerdan agenda en relación al tránsito seguro en rutas del país. También participan representantes del sector transportista.
