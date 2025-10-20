Casi 400 infracciones, durante el fin de semana

Los agentes de la Policía del Chaco detienen durante este fin de semana a 59 personas y notifican a 394 por infracciones al Código. En tanto, la Caminera detecta tres conductores alcoholizados.

Informe-fin-de-semana-25-10-20-01
Informe de los operativos de la Policía del Chaco, durante el fin de semana

Desde el viernes 17 al domingo 19, los agentes de la Policía del Chaco realizan 323 operativos en los que detienen  a 59 personas y notifican a 394 por infracciones al Código

 

A su vez, los efectivos incautan un total de 482 motos (dos buscadas por la justicia), cuatro armas de fuego y 14 armas blancas. 

 

En tanto, la Policía Caminera labra 279 actas por infracciones y detectó a tres conductores alcoholizados.

 

 

En la zona metropolitana, los agentes realizan 41 operativos en los que aprehenden a 41 personas por diferentes delitos y notifican a 46 contraventores. También incautan 98 motos (dos con pedido de secuestro), tres armas de fuego y seis armas blanca. 

 

 

En Sáenz Peña, por su parte, los agentes realizan 52 operativos que finalizan en la detención de cinco ciudadanos, la notificación de 49 infractores al código, el secuestro de 28 motos y tres armas blancas. 

 

 

Mientras, en Villa Ángela, el personal realiza 61 operativos. Esto finaliza con la detención de cinco personas, la notificación de 73 contraventores por infringir el Código de Faltas y secuestran 65 motocicletas por irregularidades. En Charata, se hacen 27 operativos que culminan con tres aprehendidos, 16 contraventores notificados, 44 motos incautadas y un arma de fuego, junto tres armas blancas incautadas. 

 

 

En la dirección de zona San Martín se realizan 86 operativos, lo que resulta en dos detenciones y 206 notificaciones en libertad. También se incautan 198 motos y un arma blanca. Por último, en Castelli, los operativos suman un total de 56. Tres personas son detenidas y cuatro contraventoras. También incautan 49 motos y un arma blanca.

