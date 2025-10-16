Diputados comienzan ronda de consultas por el Presupuesto 2026

Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura del Chaco

Encabezada por el diputado provincial Iván Gyoker, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura chaqueña inicia la ronda de consultas con las distintas jurisdicciones para analizar el proyecto de Ley 2126/25, del Gobernador de la Provincia Leandro Zdero, referido al Presupuesto General de la administración pública provincial, para el Ejercicio Fiscal del año 2026.









Son parte de la reunión extraordinaria de la comisión los legisladores provinciales Sebastián Lazzarini, Maida With, Dorys Arkwrigth, Juan José Bergia, Silvina Canteros, Francisco Romero Castelán, Teresa Cubells, Ernesto Blasco, Paola Benítez, Laura Bisonni y Nicolás Slimel.

Durante la jornada escuchan los pedidos presupuestarios que presentan las autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, del Superior Tribunal de Justicia y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.