Diputados comienzan ronda de consultas por el Presupuesto 2026

Diputados provinciales de la comisión de Hacienda inician las consultas a los distintos sectores involucrados para la elaboración del Presupuesto General de la Provincia 2026. Escuchan autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, del STJ y el Comité de Prevención de la Tortura.

Chaco On LineChaco On Line
Comision-de-Hacienda-Presupuesto-25-10-16-01
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura del Chaco

Encabezada por el diputado provincial Iván Gyoker, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura chaqueña inicia la ronda de consultas con las distintas jurisdicciones para analizar el proyecto de Ley 2126/25, del Gobernador de la Provincia Leandro Zdero, referido al Presupuesto General de la administración pública provincial, para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Jornadas-de-Comprension-y-Fluidez-Lectora-25-10-16-01En escuelas primarias, se realizan las Jornadas hacia la Fluidez y Comprensión Lectora
Pases-a-planta-en-Salud-25-10-16-03Anuncian pases a planta en Salud




Comision-de-Hacienda-Presupuesto-25-10-16-02

Son parte de la reunión extraordinaria de la comisión  los legisladores provinciales Sebastián Lazzarini, Maida With, Dorys Arkwrigth, Juan José Bergia, Silvina Canteros,  Francisco Romero Castelán,  Teresa Cubells,  Ernesto Blasco,  Paola Benítez,  Laura Bisonni y Nicolás Slimel. 

 

 

LLA-Colonia-Aborigen-25-10-15-01La Libertad Avanza en Colonia Aborigen: "Queremos que Chaco viva otra historia", dice Zdero
Fuerza-Patria-Jorge -Capitanich-El-Impenetrable-25-10-15-01Capitanich pide "parar la mano ante el hambre y la desesperación"

Comision-de-Hacienda-Presupuesto-25-10-16-03

Durante la jornada escuchan los pedidos presupuestarios que presentan las autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, del Superior Tribunal de Justicia y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

 

Boletín de noticias