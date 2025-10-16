Diputados comienzan ronda de consultas por el Presupuesto 2026
Diputados provinciales de la comisión de Hacienda inician las consultas a los distintos sectores involucrados para la elaboración del Presupuesto General de la Provincia 2026. Escuchan autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, del STJ y el Comité de Prevención de la Tortura.Chaco On Line
Encabezada por el diputado provincial Iván Gyoker, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura chaqueña inicia la ronda de consultas con las distintas jurisdicciones para analizar el proyecto de Ley 2126/25, del Gobernador de la Provincia Leandro Zdero, referido al Presupuesto General de la administración pública provincial, para el Ejercicio Fiscal del año 2026.
Son parte de la reunión extraordinaria de la comisión los legisladores provinciales Sebastián Lazzarini, Maida With, Dorys Arkwrigth, Juan José Bergia, Silvina Canteros, Francisco Romero Castelán, Teresa Cubells, Ernesto Blasco, Paola Benítez, Laura Bisonni y Nicolás Slimel.
Durante la jornada escuchan los pedidos presupuestarios que presentan las autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, del Superior Tribunal de Justicia y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.