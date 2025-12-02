El Sindicato de Prensa va a elecciones el martes 9

La Cámara de Comercio de Resistencia reúne a comerciantes del microcentro para acordar detalles en la organización de “La Noche de las Peatonales”. Habrá muestra de arte; música en vivo; gastronomía regional; exhibición de autos clásicos y los negocios tendrán apertura extendida.
Este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, el Instituto del Deporte Chaqueño llevará adelante una gran muestra de actividades deportivas y recreativas en el playón central del polideportivo Jaime Zapata. La propuesta, organizada por el área del polideportivo, será abierta al público con entrada libre y gratuita.
Entidades políticas, sindicales y sociales multisectoriales convocan a caravanas para reclamar por el diálogo social y la negociación colectiva. La convocatoria es para este jueves 4, a las 18.30, desde la laguna Argüello hacia la Casa de Gobierno.
El martes 9 se realizarán las elecciones del Sindicato de Prensa del Chaco. Hay lista única, N°1 "Azul y Blanca" que está encabezada por Sebastián Acosta.
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.