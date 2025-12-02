El Sindicato de Prensa va a elecciones el martes 9

El martes 9 se realizarán las elecciones del Sindicato de Prensa del Chaco. Hay lista única, N°1 "Azul y Blanca" que está encabezada por Sebastián Acosta.

Sebastián Acosta

El Sindicato de Prensa del Chaco  ha oficializado la lista única N° 1 “Azul y Blanca” para las elecciones generales que tendrán lugar el próximo martes 9 de diciembre de 2025, en la sede del Sindicato de Prensa del Chaco, ubicada en López y Planes 862, Resistencia.

 

El acto eleccionario se desarrollará entre las 10 y las 18 horas, mediante voto directo y secreto, tal como establecen los estatutos del sector y la normativa vigente (Ley 23.551 y Decreto 467/88). Los afiliados del interior votarán por correo, según la metodología que define la Junta Electoral.

 

 

Los candidatos que integran la lista oficializada son:

 

Comisión Directiva

Secretario General: Sebastián Acosta

Secretario Adjunto: Miguel Ángel Romero

Secretario Gremial: Matías Manuel Mujica

Secretario de Organización: Roberto Satina

Secretaria de Prensa: María Gabriela Pellegrini

Secretaria Administrativa y de Actas: Claudia Viviana Araujo

Secretario Tesorero: Juan Carlos González

Secretaria de Acción Social: Eliana Coronel

Secretaria de Derechos Humanos: María Elena Romero

Vocales Titulares:

Máximo Saucedo

Mariano Andrés Bianucci

Patricia Alejandra Galván

Vocales Suplentes:

Marcelo Aníbal Benítez

Rubén Tonzar

Efrén Alejandro Monzón

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Pedro Marcelo Aguirre, Gustavo Miguel Torres, Claudio Gabriel Sandoval

Suplentes: Osvaldo Salvador Ramírez, Guillermo Federico Koster, Rebeca Elizabeth Monzón

Congresales a FATPREN

Titulares: Orlando Núñez, Sebastián Acosta, Miguel Ángel Romero

Suplentes: Matías Manuel Mujica, Roberto Satina, María Gabriela Pellegrini

