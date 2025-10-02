UPCP insiste en el reclamo por la emergencia pediátrica

La Unión del Personal Civil de la Provincia acompaña el pedido de declaración de la emergencia pediátrica. José Niz, secretario general de UPCP, en conversación con Chaco On Line explica que vuelve a reclamar por recomposición salarial, mejora presupuestaria, edilicias y estabilidad laboral en el sector sanitario.

Actualidad - ProvinciaChaco On LineChaco On Line
Emergencia-pediatrica-25-10-01-06
José Niz, secretario general de UPCPP
WhatsApp Video 2025-10-01 at 12.47.40

Profesionales y personal del hospital Pediátrico de Resistencia propician un proyecto para declarar la emergencia pediátrica en la provincia del Chaco por falta de insumos, medicamentos, especialistas y condiciones laborales precarias, con impacto directo en la atención infantil del NEA. La iniciativa pretende recomposición salarial, mejora presupuestaria, edilicias y estabilidad laboral para el equipo de salud.

 

 

Juan-Manuel-Pedrini-UOCRA-25-10-01-01Pedrini: “El gobierno de Zdero tardó dos años en reconocer que en nuestra gestión no hubo corrupción en la obra pública"

Tienen la adhesión de la Multisectorial de Salud y trabajadores del hospital Pediátrico. Durante las últimas semanas han organizado manifestaciones y presentado pedidos de audiencia ante el Gobierno provincial; denuncian salarios congelados, deficiencia en guardias y sobrecarga por faltante de personal.

 

 

Ministerio-de-Educacion-24-10-14-01Nivel Inicial: Inicia Período de Tachas para concursos docentes
Hugo-Coria-secretario-general-de-NAGPEL-con-diputados-del-interbloque-PJ-2025-10-01(3)NAGPEL se reúne con diputados del interbloque del PJ

Integrantes de la Multisectorial en la esquina de Italia y Brown han instalado una carpa, en la que realizan la firma de adhesiones a la declaración a la emergencia pediátrica. Suman adhesiones de ciudadanos, vecinos que se acercan a las oficinas de la Municipalidad de Resistencia, Cámara de Diputados, entre otras instituciones públicas. 

 

 

fake-news-25-09-30-01Cómo prevenir la violencia política en entornos digitales

En ese marco, José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) explica que con la manifestación pública “estamos  expresando, en el marco de la multisectorial, el respaldo al proyecto de emergencia pediátrica impulsado por los profesionales del Pediátrico que tienen gran preocupación por la falta de insumos, de medicamentos, cantidad de profesionales y especialistas para la atención pediátrica, y la estabilidad laboral por eso pedimos contratos de servicios, y, también la mejora salarial”.

 

 

Encuentro-Provincial-de-Formación-para-Directores-de-Escuelas-Alfa-en-Red-25-09-30-01Buscan fortalecer los aprendizajes de los niños
Juan-Manuel-Garcia-25-09-29-01García resalta la conformación de la propuesta de Fuerza Patria

Argumenta la trascendencia que tiene el personal de salud, “cuando está en boga la IA (inteligencia artificial) y que la tecnología tiene una relación directa con esto, para aplicarlo a la atención  y dar respuestas a eso del problema salud / enfermedad ellos deben capacitarse por sus propios medios y al tener sueldos ínfimos, eso tampoco lo pueden hacer”. 

 

Fesich-Sitech-Castelli-25-09-28-03 Escuela-Agropecuaria-6 01Fesich Sitech Castelli acusa a Educación de "decisiones arbitrarias y complicidad"
IMG-20250924-WA0162Seminario Interdiocesano: Con peña folclórica  celebrarán los 40 años



 

El secretario general del sindicato estatal precisa a Chaco On Line que “un trabajador de salud pública no llega a un millón de pesos mensuales y también tiene que hacer frente a la canasta familiar y, ni que hablar si es profesional, está en distintas localidades del interior, donde fueron compulsivamente notificados que deben contra- prestar una vez concluida su capacitación y, por el otro lado, cómo van acceder a la capacitación, a la actualización y al tener sueldos ínfimos, no pueden acceder”.

 

 

Red-Aprende-Curso-Programa-de-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-25-09-25-01Red Aprende: 600 personas participan de nueva semana de capacitación docente en escuelas secundarias
Proyecto-Steam-25-09-25-03Buscan articular la Secundaria con la carrera universitaria

 

En relación al plantel de profesionales del nuevo hospital Pediátrico, Niz alude a palabras del director del nosocomio infantil chaqueño, Hugo Miguel Ramos. “Tiene 16 residentes en primer año, la mayoría de los médicos del interior son generalistas; 7 de segundo y tercer año,  pero no dice cómo lo establece por normativa cada cuántos niños debe haber pediatras profesionales, y cuántos especialistas y también la incidencia de determinadas patologías y también cuántos meses tardan en acceder a la consulta, cuestión que se agravó con la atención por WhatsApp”, dice el secretario general de UPCP

 

 

Jornada-preparatoria-de-la-eleccion-de-la-embajadora-de-la-Estudiantina-25-09-25-01Definen pormenores para la elección de la embajadora de Resistencia
Expo-Deportes-25-09-24-03Día del Deporte Chaqueño: El polideportivo Jaime Zapata se llena de diversas disciplinas



El dirigente estatal reconoce que no han tenido la adhesión de todos los sectores para pedir la emergencia pediátrica. “Hay diputados del oficialismo que no nos quisieron firmar la planilla para que se dé tratamiento preferencial a este proyecto de ley , no desconocemos lo que pasa a nivel nacional y se acentúa la falta de presupuesto”, admite Niz 

Te puede interesar
Boletín de noticias