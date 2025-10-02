UPCP insiste en el reclamo por la emergencia pediátrica

Profesionales y personal del hospital Pediátrico de Resistencia propician un proyecto para declarar la emergencia pediátrica en la provincia del Chaco por falta de insumos, medicamentos, especialistas y condiciones laborales precarias, con impacto directo en la atención infantil del NEA. La iniciativa pretende recomposición salarial, mejora presupuestaria, edilicias y estabilidad laboral para el equipo de salud.

Tienen la adhesión de la Multisectorial de Salud y trabajadores del hospital Pediátrico. Durante las últimas semanas han organizado manifestaciones y presentado pedidos de audiencia ante el Gobierno provincial; denuncian salarios congelados, deficiencia en guardias y sobrecarga por faltante de personal.

Integrantes de la Multisectorial en la esquina de Italia y Brown han instalado una carpa, en la que realizan la firma de adhesiones a la declaración a la emergencia pediátrica. Suman adhesiones de ciudadanos, vecinos que se acercan a las oficinas de la Municipalidad de Resistencia, Cámara de Diputados, entre otras instituciones públicas.

En ese marco, José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) explica que con la manifestación pública “estamos expresando, en el marco de la multisectorial, el respaldo al proyecto de emergencia pediátrica impulsado por los profesionales del Pediátrico que tienen gran preocupación por la falta de insumos, de medicamentos, cantidad de profesionales y especialistas para la atención pediátrica, y la estabilidad laboral por eso pedimos contratos de servicios, y, también la mejora salarial”.

Argumenta la trascendencia que tiene el personal de salud, “cuando está en boga la IA (inteligencia artificial) y que la tecnología tiene una relación directa con esto, para aplicarlo a la atención y dar respuestas a eso del problema salud / enfermedad ellos deben capacitarse por sus propios medios y al tener sueldos ínfimos, eso tampoco lo pueden hacer”.







El secretario general del sindicato estatal precisa a Chaco On Line que “un trabajador de salud pública no llega a un millón de pesos mensuales y también tiene que hacer frente a la canasta familiar y, ni que hablar si es profesional, está en distintas localidades del interior, donde fueron compulsivamente notificados que deben contra- prestar una vez concluida su capacitación y, por el otro lado, cómo van acceder a la capacitación, a la actualización y al tener sueldos ínfimos, no pueden acceder”.

En relación al plantel de profesionales del nuevo hospital Pediátrico, Niz alude a palabras del director del nosocomio infantil chaqueño, Hugo Miguel Ramos. “Tiene 16 residentes en primer año, la mayoría de los médicos del interior son generalistas; 7 de segundo y tercer año, pero no dice cómo lo establece por normativa cada cuántos niños debe haber pediatras profesionales, y cuántos especialistas y también la incidencia de determinadas patologías y también cuántos meses tardan en acceder a la consulta, cuestión que se agravó con la atención por WhatsApp”, dice el secretario general de UPCP.





El dirigente estatal reconoce que no han tenido la adhesión de todos los sectores para pedir la emergencia pediátrica. “Hay diputados del oficialismo que no nos quisieron firmar la planilla para que se dé tratamiento preferencial a este proyecto de ley , no desconocemos lo que pasa a nivel nacional y se acentúa la falta de presupuesto”, admite Niz