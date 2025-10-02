La Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo (NAGPEL) se reúne con diputados del interbloque del Partido Justicialista. Plantea la necesidad de tratamiento de iniciativa legislativa, que permita recomponer el salario de los trabajadores del Poder Legislativo.
UPCP insiste en el reclamo por la emergencia pediátrica
La Unión del Personal Civil de la Provincia acompaña el pedido de declaración de la emergencia pediátrica. José Niz, secretario general de UPCP, en conversación con Chaco On Line explica que vuelve a reclamar por recomposición salarial, mejora presupuestaria, edilicias y estabilidad laboral en el sector sanitario.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Profesionales y personal del hospital Pediátrico de Resistencia propician un proyecto para declarar la emergencia pediátrica en la provincia del Chaco por falta de insumos, medicamentos, especialistas y condiciones laborales precarias, con impacto directo en la atención infantil del NEA. La iniciativa pretende recomposición salarial, mejora presupuestaria, edilicias y estabilidad laboral para el equipo de salud.
Tienen la adhesión de la Multisectorial de Salud y trabajadores del hospital Pediátrico. Durante las últimas semanas han organizado manifestaciones y presentado pedidos de audiencia ante el Gobierno provincial; denuncian salarios congelados, deficiencia en guardias y sobrecarga por faltante de personal.
Integrantes de la Multisectorial en la esquina de Italia y Brown han instalado una carpa, en la que realizan la firma de adhesiones a la declaración a la emergencia pediátrica. Suman adhesiones de ciudadanos, vecinos que se acercan a las oficinas de la Municipalidad de Resistencia, Cámara de Diputados, entre otras instituciones públicas.
En ese marco, José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) explica que con la manifestación pública “estamos expresando, en el marco de la multisectorial, el respaldo al proyecto de emergencia pediátrica impulsado por los profesionales del Pediátrico que tienen gran preocupación por la falta de insumos, de medicamentos, cantidad de profesionales y especialistas para la atención pediátrica, y la estabilidad laboral por eso pedimos contratos de servicios, y, también la mejora salarial”.
Argumenta la trascendencia que tiene el personal de salud, “cuando está en boga la IA (inteligencia artificial) y que la tecnología tiene una relación directa con esto, para aplicarlo a la atención y dar respuestas a eso del problema salud / enfermedad ellos deben capacitarse por sus propios medios y al tener sueldos ínfimos, eso tampoco lo pueden hacer”.
El secretario general del sindicato estatal precisa a Chaco On Line que “un trabajador de salud pública no llega a un millón de pesos mensuales y también tiene que hacer frente a la canasta familiar y, ni que hablar si es profesional, está en distintas localidades del interior, donde fueron compulsivamente notificados que deben contra- prestar una vez concluida su capacitación y, por el otro lado, cómo van acceder a la capacitación, a la actualización y al tener sueldos ínfimos, no pueden acceder”.
En relación al plantel de profesionales del nuevo hospital Pediátrico, Niz alude a palabras del director del nosocomio infantil chaqueño, Hugo Miguel Ramos. “Tiene 16 residentes en primer año, la mayoría de los médicos del interior son generalistas; 7 de segundo y tercer año, pero no dice cómo lo establece por normativa cada cuántos niños debe haber pediatras profesionales, y cuántos especialistas y también la incidencia de determinadas patologías y también cuántos meses tardan en acceder a la consulta, cuestión que se agravó con la atención por WhatsApp”, dice el secretario general de UPCP.
El dirigente estatal reconoce que no han tenido la adhesión de todos los sectores para pedir la emergencia pediátrica. “Hay diputados del oficialismo que no nos quisieron firmar la planilla para que se dé tratamiento preferencial a este proyecto de ley , no desconocemos lo que pasa a nivel nacional y se acentúa la falta de presupuesto”, admite Niz
Lluvias intensas en todo Chaco: Tacuruzal y Tres Isletas registran entre 120 mm y 150 mm de agua caída
Intensas lluvias y tormentas se produjeron durante esta madrugada en toda la provincia del Chaco. Las localidades con mayor agua caída son Tacuruzal, con 150 mm y Tres Isletas, con 120 mm.
Desde NAGPEL reiteran el pedido de convocatoria al diálogo, para encontrar soluciones para los trabajadores legislativos, debido a la pérdida del poder adquisitivo, en un contexto económico complejo.
La caída en el empleo formal registrado es consecuencia del modelo económico de Milei y Zdero, afirma Luciano Moser
El legislador provincial Luciano Moser afirma que la caída en el empleo formal registrado es consecuencia del modelo económico aplicado por Milei y replicado por Zdero.
Luego de 2 días de intenso trabajo, agentes de Sameep han subsanado las pérdidas de cañería detectadas en el Primer Acueducto y en el Acueducto General San Martín. Finalizadas las tareas comienza el bombeo, pero se restablece paulatinamente hacia las localidades abastecidas.
El senador Víctor Zimmermann destaca que la Argentina tiene una gran oportunidad, luego de conocerse los anuncios de parte de los gobiernos argentino y de Estados Unidos. En tanto, valora que el jefe de gabinete haya reconocido torpezas en la gestión de alianzas parlamentarias.