Caso Cecilia: Vecinos reclaman justicia

Una jornada extensa de deliberaciones, día clave para conocer el veredicto de la Justicia sobre el caso de Cecilia Strzyzowsky.

Vecinos de la ciudad de Resistencia se encuentran en frente del Centro de Estudios Judiciales del Chaco, lugar donde se desarrolla el Juicio por Jurados, que determinará la culpabilidad de la desaparición de Cecilia Strysowzosky el 2 de junio de 2023.

Nuestro medio periodístico www.chacoonline.com.ar contacta a una de los vecinas autoconvocadas que se encuentran en la plaza 25 de Mayo, frente el CEJ. Se trata de Rosaura, apodada Rosi, quien comparte lo que vive en estas instancias finales del juicio. “Estamos desde el momento uno acompañando la causa, que marcó mucho a muchas personas acá en Chaco. Estamos permanentemente al pie del cañón, desde el día miércoles con un grupo de vecinos del Gran Resistencia y amigos de Cecilia, así nos convocamos para no identificarnos con ningún grupo, porque la gente a veces es muy sensible a muchos grupos, entonces no, así que estamos con personas que las conocieron y con las que no la conocieron.

Nos mantenemos con el corazón en vilo porque nos dicen a tal hora y por ahí estamos cerca de la prensa que es la que por ahí publica entre las 12 o las 13 horas. Estamos con el corazón en vilo, nos cuesta muchísimo porque nos cuesta el alma, porque ahí sale Osuna, sale y dice sí ya me veía venir todo esto, él va a salir, pero que se ría de todo el pueblo eso no tiene precio.

No la conocía a Cecilia, la conocimos a través de su mamá Gloria, por medio de su abuela, que lo que ustedes saben Gloria ya no está acá y se fue a vivir al sur, por cuestiones de salud y de seguridad y quedó acá Mercedes la abuela y estoy con ella cien por ciento. Y hoy es el cumpleaños de Ángela la hermana de Cecilia y el 20  de noviembre cuando supuestamente todo esto termine es el cumpleaños de doña Merce y ayer se tomó un colectivo para venir hasta acá, estuvo bajo el calor, la lluvia, porque no la dejaron entrar".

Suma su voz, Cecilia Maciel otra vecina de Resistencia, quien espera con muchas expectativas el veredicto de la Justicia chaqueña. "Estoy acá porque tengo una hija y le pudo haber ocurrido lo mismo. Es una barbaridad lo que hicieron con esa chica", cierra conmocionada.

