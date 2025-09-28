Fesich Sitech Castelli acusa a Educación de "decisiones arbitrarias y complicidad"

“Atentan contra la comunidad educativa”

Desde Fesich Sitech Castelli denuncian públicamente “la complicidad del Ministerio de Educación en la restitución arbitraria del directivo Basilio Anrríquez en El Sauzalito, a pesar de encontrarse bajo sumario administrativo aún vigente”.

“Una medida sin sustento legal”

La entidad gremial señala que “esta decisión, adoptada sin respaldo legal y en abierta violación de los procedimientos establecidos, constituye un acto de protección política que pisotea la legalidad, degrada la institucionalidad y golpea directamente a la comunidad educativa”.



Acotan que “la funcionaria local, profesora Mariana Baldisserotto, informó dicha medida sin mostrar el instrumento legal que la respalde, arrogándose atribuciones que competen únicamente al Ministerio de Educación y a las instancias sumariales”.

“Irregularidades que dañan la confianza”

A su vez, Fesich Sitech Castelli señala que “esta decisión es grave porque:

· Vulnera el debido proceso administrativo, interfiriendo en un sumario sin resolución.

· Quebranta la institucionalidad, al permitir que personal sin competencia legal asuma facultades ministeriales.

· Siembra desconfianza en la comunidad educativa, que ya manifestó su rechazo y malestar por este retroceso.

Por lo que “Exigimos con firmeza:

1. La inmediata anulación de esta medida irregular.

2. La continuidad del sumario hasta su resolución definitiva por las autoridades competentes.

3. La protección de los derechos de las denunciantes, evitando cualquier revictimización.

4. Una clara ratificación del compromiso ministerial con la legalidad, la transparencia y la perspectiva de género”.



Defender la legalidad es defender la escuela

Aclaran desde la entidad sindical que “nuestra posición no es personal, sino institucional: defendemos la legalidad, los derechos de la comunidad educativa y la integridad de los procesos administrativos.



Finalmente Fesich Sitech Castelli “exige que el Ministerio de Educación actúe con urgencia y firmeza, de lo contrario sentará un precedente peligroso de arbitrariedad y debilitamiento institucional”.