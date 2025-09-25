Definen pormenores para la elección de la embajadora de Resistencia

Se realiza la jornada preparatoria para la elección de la embajadora de la Estudiantina 2025, que consiste en un recorrido guiado por el Parque Intercultural 2 de Febrero y un asesoramiento escénico para el desfile.

Lo que anteriormente era un concurso de belleza para elegir a la reina de la Primavera se transforma en una competencia para seleccionar a la Embajadora de la Ciudad, que deberá demostrar, además de una buena presencia, conocimientos sobre la cultura y la historia de la capital chaqueña.

Ana Cerdá, coordinadora de Turismo de la Municipalidad, explica que el objetivo de esta actividad es que las representantes de los estudiantes conozcan la Ciudad, “porque no se puede cuidar lo que no se conoce”. “Les contamos, en general, la historia de Resistencia y cómo es en la actualidad”, consigna.

Acerca de esta iniciativa, Yoana Pourcel, alumna de la Escuela 88 “Simón Bolívar”, quien participará del Concurso, resalta que “es importante saber más sobre la Ciudad” y su par, Luana Escobar, de la Escuela “Mariano Ferreira”, comenta que le gustaría mucho representar a su colegio y a la Ciudad.

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad resistenciana especifican que la estudiante que sea seleccionada participará de actividades organizadas por la comuna como representante de los estudiantes. Con esta nueva propuesta se busca que las chicas obtengan un aprendizaje y se involucren.