Día del Deporte Chaqueño: El polideportivo Jaime Zapata se llena de diversas disciplinas

El Día del Deporte Chaqueño se celebra en el polideportivo Jaime Zapata con una exposición sobre la temática. Diversas disciplinas muestran sus particularidades, acompañados de actividades con instituciones educativas.

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, junto al vicepresidente Gabriel Pellegrini, llevan adelante la “Expo Deportes” en el polideportivo Jaime Zapata, en el marco del Día del Deporte Chaqueño.



La jornada, con entrada libre y gratuita, incluye exposiciones de disciplinas como karting, automovilismo, ciclismo, canotaje, gimnasia y motociclismo, además de actividades con instituciones educativas.

”Queremos que los jóvenes siempre sean protagonistas”

Durante el evento, Vázquez celebra la posibilidad de que los deportistas puedan mostrar lo que hacen:

“Ellos vienen a mostrar sus herramientas de trabajo, con las cuales compiten y llevan el nombre de la provincia. El Gobierno provincial siempre está acompañando, con la Ley de Sponsorización, ayudas a deportistas amateurs y distintos programas de respaldo”, expone.

Así también, resalta la importancia de estas actividades para fomentar nuevas vocaciones:

“Muchos jóvenes seguramente se van a motivar con esto y comenzarán a averiguar dónde aprender estas disciplinas. De eso se trata: que surjan siempre nuevos protagonistas que nos representen en las más altas competencias”, expresa.

Respaldo y contención a los deportistas

Mientras tanto, el vicepresidente Gabriel Pellegrini destaca la importancia del vínculo entre el Estado y los atletas: “Este evento es un ida y vuelta. Nosotros agradecemos a todos los deportistas que nos acompañan, y ellos valoran el impulso que reciben del Instituto del Deporte y de la provincia. La mayoría de los que están hoy aquí cuentan con sponsorización, lo que les permite desarrollar su actividad”, señala.

En esa misma línea, reafirma el compromiso del organismo “El deporte nunca es un camino fácil, pero vamos a hacer lo imposible para que los deportistas se sientan contenidos. En el Chaco hay muy buenos deportistas y debemos seguir apoyándolos”, afirma.