El gobernador electo Leandro Zdero vota en la UEGP N°4 “Rayos de Luz” en la ciudad de Resistencia. “Es un hecho histórico y fundamentalmente una oportunidad que se nos presenta cada 4 años, donde decidimos el futuro de los argentinos”.
Capitanich sobre el Presupuesto: “Es un ajuste brutal con consecuencias reales"
El candidato a senador chaqueño por Fuerza Patria analiza el proyecto presentado por el Presidente Milei y lo acusa de una “negación sistemática de la crisis”; también alerta ante lo que considera “el desplome absoluto de la economía” .
Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y candidato a senador por el frente Fuerza Patria, cuestiona severamente el anuncio del presupuesto nacional realizado por el presidente Javier Milei.
“Es un ajuste brutal con consecuencias reales”, alerta el aspirante a la Cámara Alta del Congreso, quien también advierte sobre la continuidad de la destrucción de la economía real, la producción, la industria, el empleo y el capital privado.
A través de su cuenta de X, Capitanich señala que el proyecto “no refleja la realidad económica” y critica que “una vez más, el presidente repite que ‘lo peor ya pasó’, pero lo que vemos es caída del PBI, destrucción de ingresos reales y desplome del consumo. Esa frase ya no es consigna: es negación sistemática”.
Cuestionando las proyecciones oficiales de inflación del 10% y dólar a $1415, el ex mandatario deja el interrogante: “¿En qué país están viviendo?”.
En su visión, “la única realidad es una economía sin anclajes, con desequilibrios crecientes, deterioro social acelerado y salarios pulverizados”.
Capitanich destaca que el conflicto va más allá de la puja discursiva, afirmando que “no es relato vs. anti-relato: es ajuste brutal con consecuencias reales”.
En relación al impacto social de las medidas, carga contra la retórica oficial: “Decirle ‘no aflojemos’ a jubilados, personas con discapacidad y a quienes ya están al límite es una burla. Nunca aflojaron: resistieron”.
Como contraparte, el candidato anuncia que presentará un diseño alternativo de presupuesto que incluye ocho iniciativas legislativas, entre ellas una reforma tributaria integral y un régimen previsional extendido para trabajadores no registrados, reafirmando su compromiso de oponerse a las medidas oficiales en el Congreso.
La alianza “La Libertad Avanza” – Distrito Chaco designa como nuevo apoderado Chaco a Carlos Alberto Latorre. Ante tenía ese poder, Alfredo José Rodríguez.
En la provincia del Chaco, es la primera vez que una elección, que incluye la categoría de Presidente no supera el 70% de participación, en un análisis de la consultora Politikon Chaco. El nivel de participación se convierte en el más bajo de la provincia para una elección presidencial.
Massa y Milei, en las primeras preferencias de los chaqueños
Massa encabeza las preferencias en Chaco, con 34.28% de los votos escrutados. El segundo lugar, corresponde a la que lleva a Javier Milei, con 29.27%.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich destaca que Unión por la Patria es la lista ganadora en Chaco. Afirma que la tendencia es más o menos cercana al 36 por ciento para Unión por la Patria , Libertad Avanza 30 por ciento y Juntos por el Cambio superando al 27 por ciento.