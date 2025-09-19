Capitanich sobre el Presupuesto: “Es un ajuste brutal con consecuencias reales"

El postulante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich advierte que el Presupuesto presentado por Milei “es un ajuste brutal con consecuencias reales”. Cuestiona que se trata de una negación sistemática de la crisis.

El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich

El candidato a senador chaqueño por Fuerza Patria analiza el proyecto presentado por el Presidente Milei y lo acusa de una “negación sistemática de la crisis”; también alerta ante lo que considera “el desplome absoluto de la economía” .

 

 

Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y candidato a senador por el frente Fuerza Patria, cuestiona severamente el anuncio del presupuesto nacional realizado por el presidente Javier Milei. 

 

“Es un ajuste brutal con consecuencias reales”, alerta el aspirante a la Cámara Alta del Congreso, quien también advierte sobre la continuidad de la destrucción de la economía real, la producción, la industria, el empleo y el capital privado.

 

 

A través de su cuenta de X, Capitanich señala que el proyecto “no refleja la realidad económica” y critica que “una vez más, el presidente repite que ‘lo peor ya pasó’, pero lo que vemos es caída del PBI, destrucción de ingresos reales y desplome del consumo. Esa frase ya no es consigna: es negación sistemática”.

 

 

Cuestionando las proyecciones oficiales de inflación del 10% y dólar a $1415, el ex mandatario deja el interrogante: “¿En qué país están viviendo?”. 

 

 

En su visión, “la única realidad es una economía sin anclajes, con desequilibrios crecientes, deterioro social acelerado y salarios pulverizados”.

Capitanich destaca que el conflicto va más allá de la puja discursiva, afirmando que “no es relato vs. anti-relato: es ajuste brutal con consecuencias reales”. 

 

 

En relación al impacto social de las medidas, carga contra la retórica oficial: “Decirle ‘no aflojemos’ a jubilados, personas con discapacidad y a quienes ya están al límite es una burla. Nunca aflojaron: resistieron”.

 

 

Como contraparte, el candidato anuncia que presentará un diseño alternativo de presupuesto que incluye ocho iniciativas legislativas, entre ellas una reforma tributaria integral y un régimen previsional extendido para trabajadores no registrados, reafirmando su compromiso de oponerse a las medidas oficiales en el Congreso.

