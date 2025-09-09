Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
Ingreso al Poder Judicial: Este miércoles finaliza la inscripción
Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Este miércoles 10 de septiembre finaliza la inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos en la categoría de auxiliar administrativo en la primera circunscripción judicial.
Así lo ha decidido el Superior Tribunal de Justicia a través de la Resolución 812/25 en conformidad con el reglamento y programa de examen, aprobados en la Resolución 733/25. En tanto, continúa vigente la nómina aprobada en las Resoluciones 1.971/19 y 342/20.
La inscripción se realiza únicamente a través del sistema ADITUM en www.justiciachaco.gov.ar. Allí también están disponibles el reglamento, criterios de evaluación, programa y bibliografía complementaria.
Régimen para personas con discapacidad
El llamado a concurso de ingreso correspondiente al régimen para personas con discapacidad será tramitado oportunamente de forma independiente a esta convocatoria y en el marco de la resolución 776/23 que aprobó el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad al Poder Judicial de la Provincia Vigente. Así mismo sigue vigente la nómina aprobada a través de la resolución 1.145/22.
Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.
María Pía Chiacchio Cavana: “El voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”
En un análisis de las elecciones bonaerenses, la diputada provincial María Pia Chiacchio Cavana, en conversación con Chaco On Line, evalúa que “el voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”. A la par, considera “el modelo para que podamos ratificar cuál es el modelo de Argentina que se quiere”.
Conversatorio Memoria sobre el pasado reciente, en la Casa por la Memoria
En la Casa de la Memoria se realiza el panel conversatorio “Memorias y representaciones sociales sobre el pasado e instituciones”. Se trata el recorrido histórico realizado por organismos de DDHH para lograr la recuperación del sitio histórico ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones y la conformación de la Comisión Provincial por la Memoria.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas anuncia el cronograma de pagos de los programas provinciales. Estarán acreditados en cuentas del Nuevo Banco del Chaco.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco hace saber que ha dispuesto la libertad del Roberto Sabadini, conocido como el rey de los inhibidores. La medida ha sido definida por la doctora Candela Valdez, a cargo del Equipo Fiscal N°15, luego de que la víctima se negara a ratificar la denuncia en sede policial.