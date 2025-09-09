Ingreso al Poder Judicial: Este miércoles finaliza la inscripción

Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.

Tribunales-Civiles-y-Comerciales-25-08-19-01.
Tribunales judiciales de Chaco

Este miércoles 10 de septiembre finaliza la inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos en la categoría de auxiliar administrativo en la primera circunscripción judicial.

Así lo ha decidido el Superior Tribunal de Justicia a través de la Resolución 812/25 en conformidad con el reglamento y programa de examen, aprobados en la Resolución 733/25. En tanto, continúa vigente la nómina aprobada en las Resoluciones 1.971/19 y 342/20.

La inscripción se realiza únicamente a través del sistema ADITUM en www.justiciachaco.gov.ar. Allí también están disponibles el reglamento, criterios de evaluación, programa y bibliografía complementaria.  

Régimen para personas con discapacidad


El llamado a concurso de ingreso correspondiente al régimen para personas con discapacidad será tramitado oportunamente de forma independiente a esta convocatoria y en el marco de la resolución 776/23 que aprobó el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad al Poder Judicial de la Provincia Vigente. Así mismo sigue vigente la nómina aprobada a través de la resolución 1.145/22.

 

En la Casa de la Memoria se realiza el panel conversatorio “Memorias y representaciones sociales sobre el pasado e instituciones”. Se trata  el recorrido histórico realizado por organismos de DDHH para lograr  la recuperación del sitio histórico ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones y la  conformación de la Comisión Provincial por la Memoria.

