Tareas de limpieza, en la laguna de detrás del hipermercado

En la laguna de Villa Odorico, detrás del hipermercado, en Resistencia se realizan tareas de limpieza. En cumplimiento de una orden judicial, retiran desechos ejecutando el mantenimiento de espacios lacustres.

Limpieza-de-laguna-de-Villa-Odorico-25-08-22-01
Tareas de limpieza en Villa Odorico. en Resistencia

La Municipalidad de Resistencia lleva a cabo tareas de limpieza de la laguna de Villa Odorico, ubicada detrás del hipermercado de avenidas Lavalle y Ávalos. La intervención está a cargo del grupo “Los Carpinchos”, personal destinado al cuidado de este tipo de espacios y dependiente de la Dirección General de Desagües.

 

 

Con camiones volcadores y batea, los operarios ejecutan en dos grupos, retirando desperdicios, desde neumáticos hasta elementos de metal.

 

 

Laguna-Villa-Los-Lirios-24-09-23-02

También se realiza la labor dando cumplimiento a una orden judicial que exige el mantenimiento de los espacios lacustres, trabajando en las orillas y despejando todo tipo de desperdicios que se arrojan a los mismos.

 

 

Limpieza-de-laguna-de-Villa-Odorico-25-08-22-02

En este marco, se llevará adelante una campaña de concienciación, junto a la jueza ambiental de Faltas, Evelyn Miño, con la intención de preservar el espacio público.

 

Laguna-Villa-Los-Lirios-24-09-23-03

