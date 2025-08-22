Tareas de limpieza, en la laguna de detrás del hipermercado

Está activado el protocolo preventivo del sistema hídrico de Resistencia
Hasta las 12 horas, se han acumulado 25 milimetros, según el pluviómetro municipal. La comuna de la capital chaqueña tiene activo el protocolo preventivo del sistema hídrico.
En la laguna de Villa Odorico, detrás del hipermercado, en Resistencia se realizan tareas de limpieza. En cumplimiento de una orden judicial, retiran desechos ejecutando el mantenimiento de espacios lacustres.Actualidad - CiudadChaco On Line
La Municipalidad de Resistencia lleva a cabo tareas de limpieza de la laguna de Villa Odorico, ubicada detrás del hipermercado de avenidas Lavalle y Ávalos. La intervención está a cargo del grupo “Los Carpinchos”, personal destinado al cuidado de este tipo de espacios y dependiente de la Dirección General de Desagües.
Con camiones volcadores y batea, los operarios ejecutan en dos grupos, retirando desperdicios, desde neumáticos hasta elementos de metal.
También se realiza la labor dando cumplimiento a una orden judicial que exige el mantenimiento de los espacios lacustres, trabajando en las orillas y despejando todo tipo de desperdicios que se arrojan a los mismos.
En este marco, se llevará adelante una campaña de concienciación, junto a la jueza ambiental de Faltas, Evelyn Miño, con la intención de preservar el espacio público.
En la calle Irigoyen del 1600 a 2000, en Resistencia, la comuna pinta señalizaciones horizontales y verticales. Estas tareas incluyen pintura en cruces peatonales y cordones de ochavas.
Retoman las reparaciones en la plaza General San Martín del barrio Provincias Unidas de Resistencia. Se realizará el hormigonado de senderos y veredas; iluminación, parquizado y colocación de juegos infantiles.
La Cámara de Comercio de Resistencia destaca la importancia del Black Friday para motorizar la economía local. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Nuevo Banco del Chaco y Banco Nación, quienes dan financiamiento en cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Esta semana habrá tránsito restringido en la calle Don Bosco del 600 al 800, debido al Plan de Bacheo, dispuesto por la comuna de la capital chaqueña. Mientras que el miércoles 6 habrá interrupciones en Saavedra 500 al 700 y en Saavedra del 700 al 800 y Córdoba del 700 al 800.
Esta semana habrá restricción vehicular en la calle Don Bosco 500 al 700 en Resistencia por tareas de bacheo. También habrá cortes de tránsito en la avenida Belgrano y Mendoza.