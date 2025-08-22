Tareas de limpieza, en la laguna de detrás del hipermercado

La Municipalidad de Resistencia lleva a cabo tareas de limpieza de la laguna de Villa Odorico, ubicada detrás del hipermercado de avenidas Lavalle y Ávalos. La intervención está a cargo del grupo “Los Carpinchos”, personal destinado al cuidado de este tipo de espacios y dependiente de la Dirección General de Desagües.

Con camiones volcadores y batea, los operarios ejecutan en dos grupos, retirando desperdicios, desde neumáticos hasta elementos de metal.

También se realiza la labor dando cumplimiento a una orden judicial que exige el mantenimiento de los espacios lacustres, trabajando en las orillas y despejando todo tipo de desperdicios que se arrojan a los mismos.

En este marco, se llevará adelante una campaña de concienciación, junto a la jueza ambiental de Faltas, Evelyn Miño, con la intención de preservar el espacio público.