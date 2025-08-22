ATE Chaco rechaza repudio a los diputados Cipolini; García y Quiroz

ATE Chaco rechaza el apoyo de los diputados chaqueños, Gerardo Cipolini; Juan Carlos García y Marilú Quiroz, quienes con sus votos apoyaron el veto presidencial que elimina el aumento de las jubilaciones”.

“Esta actitud sólo busca blindar las políticas de ajuste del Gobierno de Milei, que se viene caracterizando claramente por recortar a los sectores más necesitados y dar grandes beneficios a los sectores más poderosos del país”, alerta Issac Chaparro, secretario general de ATE Chaco.

“Actualmente Chaco es una de las provincias con los indicadores más significativos de pobreza e indigencia en Argentina con un 83,2% según la última medición de INDEC. De esa forma, el sindicato observó que la sociedad no puede seguir aceptando estas políticas de ajuste que impone la gestión libertaria a cambio de apoyo económico a las provincias afines”, expresa el sindicato estatal.

ATE rechaza “el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, quien reconoce que las cuentas no le cierran, pero no deja de apoyar políticamente al Gobierno nacional de Javier Milei. Es preciso que las y los legisladores mencionados actúen considerando la realidad territorial de la comunidad chaqueña, atravesada por la desocupación y la pobreza, y no defendiendo los intereses de los grandes grupos financieros a los que responde el Poder Ejecutivo Nacional”, plantean desde ATE.

En último término, el sindicato “exhorta a los funcionarios de Chaco a apoyar leyes que permitan potenciar el desarrollo de Chaco”.