ATE Chaco rechaza repudio a los diputados Cipolini; García y Quiroz

Monotributo: Está disponible la recategorización vía web y desde el celular
Ya está disponible la recategorización para monotributistas. El trámite podrá hacerse vía web y desde el celular.
ATE Chaco repudia el respaldo de los diputados nacionales Gerardo Cipolini; Juan Carlos García y Marilú Quiroz, quienes apoyaron el veto presidencial que elimina el aumento de las jubilaciones. Rechaza acompañamiento de “el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, quien reconoce que las cuentas no le cierran, pero no deja de apoyar políticamente al Gobierno nacional”Actualidad - NaciónChaco On Line
ATE Chaco rechaza el apoyo de los diputados chaqueños, Gerardo Cipolini; Juan Carlos García y Marilú Quiroz, quienes con sus votos apoyaron el veto presidencial que elimina el aumento de las jubilaciones”.
“Esta actitud sólo busca blindar las políticas de ajuste del Gobierno de Milei, que se viene caracterizando claramente por recortar a los sectores más necesitados y dar grandes beneficios a los sectores más poderosos del país”, alerta Issac Chaparro, secretario general de ATE Chaco.
“Actualmente Chaco es una de las provincias con los indicadores más significativos de pobreza e indigencia en Argentina con un 83,2% según la última medición de INDEC. De esa forma, el sindicato observó que la sociedad no puede seguir aceptando estas políticas de ajuste que impone la gestión libertaria a cambio de apoyo económico a las provincias afines”, expresa el sindicato estatal.
ATE rechaza “el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, quien reconoce que las cuentas no le cierran, pero no deja de apoyar políticamente al Gobierno nacional de Javier Milei. Es preciso que las y los legisladores mencionados actúen considerando la realidad territorial de la comunidad chaqueña, atravesada por la desocupación y la pobreza, y no defendiendo los intereses de los grandes grupos financieros a los que responde el Poder Ejecutivo Nacional”, plantean desde ATE.
En último término, el sindicato “exhorta a los funcionarios de Chaco a apoyar leyes que permitan potenciar el desarrollo de Chaco”.
Ya está disponible la recategorización para monotributistas. El trámite podrá hacerse vía web y desde el celular.
Las ventas minoristas pymes caen 0,5% interanual a precios constantes en comparación con el mes anterior durante junio, según el informe presentado por CAME. Mientras que llega al 6,7%, en el acumulado durante el primer semestre del año.
Este lunes 2 de junio inicia el pago de sueldos de la administración pública provincial. Los haberes estarán acreditados a las 21 horas, por cajero automático del Nuevo Banco del Chaco.
La Confederación Médica de la República Argentina expresa su rechazo al proyecto de Ley Nacional que pretende “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios y crea un Registro Nacional. Insta al “libre ejercicio de la profesión” sin reparar en que combate a las mismas instituciones que justamente defienden
Los legisladores chaqueños de Unión Por la Patria, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini manifiestan preocupación la situación que atraviesan productores chaqueños ante la crisis por la sequía. Piden al Ejecutivo nacional que implemente en forma urgente medidas para asistir a los productores agropecuarios y proteger a la economía regional afectada por las pérdidas productivas.
El espacio político Diálogo Chaqueño manifiesta repudio a la represión contra jubilados. Exige el cese de estas prácticas coercitivas así como el respeto a su derecho a protestar y a una jubilación justa.