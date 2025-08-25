Operativos policiales del fin de semana: 74 personas aprehendidos y 421 motos incautadas
Durante el fin de semana, la Policía del Chaco se han incautado más de 421 motos, armas y 74 personas han resultado aprehendidas.
Durante este fin de semana, efectivos de la Policía Caminera ha registrado 229 infracciones varias y detectado 2 casos positivos de alcoholemia.
