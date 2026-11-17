Konfonic lleva el pop latino a la Casa de las Culturas con 23 artistas en escena
RESISTENCIA. El próximo sábado 21 de noviembre, a las 21, el proyecto musical Konfonic presenta Latino Sinfónico en la sala de la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90). El espectáculo reúne a un total de 23 artistas sobre el escenario, integrando una banda eléctrica de base con un ensamble orquestal.
La puesta en escena propone un recorrido por el repertorio clásico del pop latino que marcó a diversas generaciones, con versiones de canciones popularizadas por figuras como Luis Miguel, Cristian Castro y Ricky Martin, entre otros referentes del género. A través de nuevos arreglos musicales, el formato cruza la potencia rítmica de voces, guitarras, piano, bajo y batería con la sonoridad de cuerdas, vientos, metales y percusiones.
Dirección y formación artística
La producción artística del evento recae en Pablo Piceda (quien también participa en voces) y Emmanuel Mazzucco (guitarra). Por su parte, el equipo de dirección vocal está conformado por Ness Benolol, Gimena Tourn y Ramiro Stangafero.
En el plano instrumental, la base eléctrica cuenta con:
Gonzalo Di Murri: piano.
Iván Coceres: bajo y guitarra.
Walter Chicote: batería y percusiones.
Emanuel Stalla: guitarra y bajo.
En cuanto al ensamble acústico y orquestal, Noe Alares se desempeña como violinista principal y directora de la sección de cuerdas, mientras que Emanuel José Alarcón ejecuta el saxofón y dirige el bloque de vientos y metales.
Venta de entradas
Las localidades para el concierto tienen un valor general de $15.000. Los tickets se encuentran disponibles de manera presencial en la boletería de la Casa de las Culturas y de forma digital a través de la plataforma EntradaWeb (buscando el evento como Latino Sinfónico en
[www.entradaweb.com](https://www.entradaweb.com).ar), así como mediante los enlaces directos publicados en las cuentas oficiales del espectáculo en Instagram y Facebook.
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