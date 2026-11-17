Chaco On Line

22 de marzo de 2022

El acto central por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se llevará a cabo en Resistencia encabezado por el gobernador y la vicegobernadora. Habrá feria de emprendedores, food tracks y música en vivo con La India, Lokura, Centro Jazz Trío y La Mancha de Rolando.