Chaco On Line

Las comunidades educativas del nivel Superior de la provincia atraviesan un proceso clave de democratización institucional con vistas a los comicios convocados para el próximo 23 de octubre. Tras diez años sin elecciones de autoridades, los institutos chaqueños se preparan para iniciar el ciclo lectivo 2027 con rectores y vicerrectores electos por el voto directo de sus integrantes.