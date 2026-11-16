El trámite se gestiona íntegramente de manera virtual a través del sistema SIU-Guaraní 3 y requiere la carga digital de toda la documentación obligatoria.
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) habilita este lunes 16 de noviembre el primer período de inscripción formal para los aspirantes al año académico 2027. Esta instancia inicial es unificada para todas las facultades e institutos de la casa de estudios y permanece abierta hasta el lunes 21 de diciembre de 2026 inclusive, a las 23:55 horas.
El procedimiento se realiza totalmente online mediante el portal oficial inscripciones.unne.edu.ar, o bien ingresando con usuario propio al sistema SIU-Guaraní 3 (en la sección Trámites – Inscripción a propuestas). Con esta modalidad digital, la institución busca simplificar la gestión administrativa y agilizar la confección del legajo personal de cada ingresante.
Puntos clave de la convocatoria
Plazo de inscripción: Desde el lunes 16 de noviembre hasta el lunes 21 de diciembre de 2026 (23:55 hs).
Modalidad 100 % virtual: Se realiza a través de inscripciones.unne.edu.ar o desde el sistema SIU-Guaraní 3 (Trámites – Inscripción a propuestas).
Requisito excluyente: Es obligatoria la carga digital de toda la documentación solicitada por el sistema.
Facultades habilitadas: Ciencias Agrarias; Ciencias Veterinarias; Odontología; Medicina; Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Arquitectura y Urbanismo; Humanidades; Ciencias Económicas; Ingeniería; y Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura.
Institutos incluidos: Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, e Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias (dependiente de Ciencias Veterinarias).