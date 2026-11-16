Puntos clave

​Revolución terapéutica: Los agonistas del receptor GLP-1 y los agonistas duales GIP/GLP-1 transforman el abordaje de la diabetes tipo 2 y la obesidad con reducciones de peso inéditas.



​El foco en la calidad de vida: Desde la Federación Argentina de Cardiología (FAC) advierten que el objetivo clínico no se limita a bajar números en la balanza, sino a reducir el riesgo cardiovascular.

​Alerta por la pérdida muscular:

Especialistas remarcan la necesidad de cuidar la ingesta proteica y la fuerza física durante el tratamiento, ya que el músculo funciona como un órgano clave para el metabolismo.



​Cada 14 de noviembre, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes invita a reflexionar sobre los desafíos que plantea una patología estrechamente vinculada con la obesidad, el riesgo cardiovascular y las alteraciones metabólicas. En este escenario, el abordaje clínico atraviesa una etapa de profunda transformación gracias a los avances farmacológicos.

​En los últimos años, la irrupción de nuevos medicamentos —como los agonistas del receptor GLP-1 y los agonistas duales GIP/GLP-1— revoluciona el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Estas terapias permiten alcanzar importantes beneficios metabólicos y descensos de peso significativos que, hasta hace poco tiempo, resultaban difíciles de lograr.

​Sin embargo, frente al entusiasmo que generan estas herramientas, los especialistas ponen el acento en la integralidad del cuidado médico. “Estamos atravesando un cambio extraordinario en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Hoy contamos con herramientas farmacológicas que permiten mejorar significativamente el control metabólico y reducir el riesgo de complicaciones. Pero debemos recordar que el verdadero objetivo no es solamente que el paciente pese menos, sino que viva más y mejor, preservando su salud cardiovascular y su capacidad funcional”, señala el Dr. Jorge Riera Stival (MP 3658), presidente del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología (FAC).

​El rol vital de la masa muscular

​Uno de los principales desafíos que observan los profesionales en el consultorio es la calidad del peso que se pierde. Un descenso rápido o mal monitoreado puede impactar negativamente en la composición corporal si no se acompaña de una nutrición adecuada y actividad física.

​Al respecto, la Dra. Julia Susana Márquez (MP 23290), secretaria del Comité de Obesidad y Diabetes de la FAC, advierte sobre los riesgos de descuidar el tejido muscular durante estos procesos: “Un paciente puede bajar muchos kilos y, sin embargo, no estar mejorando integralmente su salud. Si durante ese proceso pierde fuerza, reduce excesivamente su ingesta de proteínas o compromete su capacidad funcional, necesitamos revisar cómo estamos acompañando ese tratamiento”.

​Para la especialista, el abordaje debe contemplar la preservación física como un pilar terapéutico más. “El músculo no es solamente una cuestión estética: es un órgano fundamental para la salud metabólica”, concluye Márquez, reafirmando la necesidad de un seguimiento médico interdisciplinario que garantice resultados sostenibles y seguros a largo plazo.