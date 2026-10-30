Los trabajadores estatales unifican sus reclamos y mandatos en audiencia paritaria

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Unidad de acción en las audiencias: Las conduciones sindicales coinciden en llevar un temario centrado en el salario, las condiciones de empleo y la carrera administrativa.

Exigencias directas al básico: Se demanda que los aumentos impacten en el haber fundamental de la Ley 196-A y en los adicionales sectoriales.

Pliego integral de condiciones: Las agendas gremiales incluyen la apertura de concursos transparentes, insumos de trabajo y la erradicación de la violencia laboral.

Conclusión de la jornada: La reunión en la sede laboral finaliza con el compromiso formal de volver a encontrarse en diez días para evaluar ofertas salariales concretas.

Resistencia (Octubre de 2026).-

1. Las representaciones sindicales consolidan un pliego unificado

Los trabajadores estatales de Chaco marcan su presencia en la sede de la Dirección Provincial del Trabajo a través de los mandatos sindicales de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Ambos colectivos acuden al recinto de negociación con la premisa innegociable de revertir la pérdida del poder adquisitivo. La presentación conjunta sintetiza meses de reclamos acumulados en las distintas reparticiones y ministerios de la administración centralizada y organismos autárquicos.

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | PLIEGO PRINCIPAL DE PLANTEOS SINDICALES EN PARITARIAS | +------------------------------------+----------------------------------------------------+ | EJE DE RECLAMO | CONTENIDO DE LA DEMANDA SECTORIAL | +------------------------------------+----------------------------------------------------+ | Recomposición en el Básico | Suba porcentual sobre el Escalafón General (196-A) | | | sin diluciones en sumas no remunerativas. | +------------------------------------+----------------------------------------------------+ | Carrera Administrativa | Reglamentación de concursos de antecedentes y | | | oposición para pases a planta y promociones. | +------------------------------------+----------------------------------------------------+ | Salud e Higiene Laboral | Protocolos preventivos, provisión de insumos y | | | erradicación absoluta de la violencia en el trabajo| +------------------------------------+----------------------------------------------------+ | Adicionales y Bonificaciones | Actualización y regularización de montos específicos| | | adeudados a cada sector operativo. | +------------------------------------+----------------------------------------------------+

2. Planteos de UPCP: carrera administrativa y reparación del escalafón

Por su parte, la conducción de UPCP enfoca su planteo en la estricta aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo y la reparación de distorsiones en la plantilla. El gremio fundamenta que el descongelamiento de la mesa negociadora responde al impacto de las acciones judiciales impulsadas contra la parálisis institucional. Entre sus pedidos centrales sobresalen la promoción de cargos para personal del Escalafón General, la actualización de adicionales adeudados y la puesta en marcha de un esquema transparente de ascensos estatales por criterios objetivos.

[ EJES DE LOS PLANTEOS EN LA MESA PARITARIA ] [ Demandas UPCP ] ───► Respeto al Convenio Colectivo, concursos y bonificaciones. [ Demandas ATE ] ───► Recomposición sobre el básico y plazos breves de respuesta.

3. Planteos de ATE: urgencia salarial y condiciones de trabajo

En tanto, la representación del Consejo Directivo de ATE Chaco resalta la trascendencia de haber roto dos años y medio de espera e inactividad en las paritarias. Los delegados sindicales enfatizan que las familias trabajadoras necesitan certidumbre económica frente a los aumentos continuos del costo de vida. Exigen que la pauta porcentual ajustada se traslade a la totalidad de las bonificaciones del sector público y demandan garantías en materia de seguridad, herramientas y condiciones dignas en los puestos de trabajo .

4. Conclusión de la audiencia y estado de alerta en los sectores

La audiencia formal concluye con la firma del acta correspondiente y el acuerdo de fijar un cuarto de intermedio de diez días. Durante ese plazo, las autoridades de la administración provincial deberán analizar las exigencias presentadas y elaborar una propuesta salarial y laboral concreta. Al finalizar el encuentro, los referentes gremiales ratifican que las bases continuarán en estado de asamblea y vigilia en cada dependencia pública, supeditando la paz social a los avances reales que se obtengan en la próxima reunión.

INFOGRAFÍA: ESTRUCTURA Y CONCLUSIÓN DEL ENCUENTRO PARITARIO