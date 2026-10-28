Trabajadores estatales provinciales consolidan la reapertura de paritarias y exigen recomposición para noviembre

Síntesis de puntos clave de la jornada

Reapertura de paritarias: La fuerza trabajadora provincial concreta mesas directas de negociación colectiva para elevar los haberes del sector en el esquema de fin de año.

Impacto acumulativo del 10,25%: Se prevé el cobro de un segundo tramo de aumento salarial del 5% a partir de noviembre de 2026, el cual impactará sobre las escalas y bonificaciones.

Reclamo de pases a planta y carrera administrativa: El sector público unifica las demandas relativas a la estabilidad de cargos, condiciones de bioseguridad, prevención de riesgos e igualdades en promociones.

Cobro de haberes del periodo actual: Los trabajadores de las diversas áreas provinciales perciben la acreditación correspondiente a la liquidación del mes de octubre de 2026.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- Los trabajadores estatales de la provincia sostienen la firme exigencia de recomposición salarial frente al contexto socioeconómico regional. En asambleas y encuentros de base, el colectivo de agentes públicos consolida propuestas sectoriales para garantizar una actualización de los haberes que proteja la capacidad de compra de las familias chaqueñas. La concurrencia masiva a los espacios de discusión colectiva visibiliza el rol indispensable que desempeñan enfermeros, docentes, administrativos y personal técnico en cada rincón del territorio provincial.

La organización gremial y las representaciones del personal público materializan la reapertura formal de las paritarias sectoriales. Durante las deliberaciones de trabajo, los referentes del sector demandan una revisión integral de la pauta de sueldos y exigen respuestas concretas sobre la actualización de adiconales específicos. Las voces sindicales ratifican que la mesa paritaria constituye una herramienta inalienable para defender los derechos laborales y garantizar salarios acordes a la canasta básica.

En el plano salarial, el esquema negociado por las bases contandplaba previamente una suba de 5% en agosto y dispone un segundo tramo del 5% acumulativo para noviembre de 2026. Esta actualización alcanza al personal del Escalafón General de la Ley 196-A, proyectando haberes mínimos y promedios reacondicionados en las categorías de mayor antigüedad e ingreso. El esfuerzo continuo de los trabajadores permite que estos porcentajes también incidan en el cálculo de bonificaciones históricas del sector.

A la par de los aumentos cuantitativos, la agenda obrera prioriza la estabilidad laboral y la regularización de cargos. Las demandas abarcan la vigencia plena de los reglamentos de promociones, mecanismos transparentes de ascensos dentro del convenio colectivo y entornos de trabajo exentos de violencia laboral. Los empleados estatales demandan infraestructura adecuada en hospitales, registros civiles, escuelas y dependencias administrativas para garantizar un servicio eficiente e insumos seguros.

Finalmente, la masa asalariada de los sectores activos monitorea el cumplimiento de las fechas de cobro fijadas para el cierre de octubre de 2026. La red de agentes de la administración central se mantiene movilizada ante las futuras instancias paritarias, confiando en que el trabajo mancomunado e interactivo de las bases asegure el bienestar socioeconómico y el resguardo definitivo de la carrera administrativa en todo el ámbito provincial.

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Proyección del Reajuste Acumulado por Categoria (Ley 196-A)