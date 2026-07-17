Fesich Sitech Castelli: "Datos oficiales desmienten el relato de Zdero, mientras los docentes siguen por debajo de la línea de pobreza"



Insuficiencia del anuncio salarial: El sindicato sostiene que el reciente aumento del 10% (en dos etapas) es un "paliativo insuficiente" que no logra recomponer el poder adquisitivo frente al costo de vida actual.

Contradicción con datos oficiales: Fesich Sitech Castelli utiliza informes de la DIPIET para refutar el discurso gubernamental, señalando que en junio una familia tipo en el Gran Resistencia requirió $1.635.116 para no ser pobre y $733.435 para no ser indigente.

Impacto de la inflación: El gremio resalta que la inflación acumulada del primer semestre (17,77%) y la proyección anual superior al 33% superan ampliamente los incrementos otorgados.

Deuda histórica: Denuncian una pérdida acumulada del 40% en el poder adquisitivo debido al incumplimiento de la "cláusula gatillo" en periodos anteriores, exigiendo primero la reparación de esa deuda antes de nuevos anuncios.

Precarización laboral: Critican fuertemente la modalidad de pagos mediante "sumas no remunerativas" (en negro), argumentando que:

No impactan en la jubilación ni en el aguinaldo.

No se integran al salario básico ni a la carrera docente.

Perjudican directamente a los docentes jubilados al dejarlos excluidos de dichos beneficios.

Desde Fesich Sitech Castelli advierten que “el nuevo anuncio salarial del gobernador Leandro Zdero no representa una verdadera recomposición del salario docente, sino un paliativo insuficiente que vuelve a quedar por detrás del costo de vida. Mientras el Gobierno comunica porcentajes y bonos extraordinarios como si fueran una solución, la realidad demuestra que miles de docentes continúan sin poder cubrir las necesidades básicas de sus familias. Ningún anuncio salarial puede considerarse exitoso mientras un trabajador de la educación necesite más de un sueldo para que su familia no sea pobre o indigente".

El sindicato recuerda que “son los propios datos oficiales los que desmienten el discurso gubernamental. Según la Dirección de Información Estadística y Territorial (DIPIET), una familia tipo necesitó en junio $1.635.116 para no caer bajo la línea de pobreza y $733.435 para superar la indigencia en el Gran Resistencia. A ello se suma una inflación acumulada del 17,77% durante el primer semestre y una proyección anual de más del 33 por ciento”.

"Frente a esta realidad, el aumento del 5% otorgado durante el primer semestre y el nuevo 10% anunciado, ambos en dos etapas, no alcanzan para recuperar el salario perdido. Mucho menos cuando una parte importante de esa propuesta se instrumenta mediante sumas extraordinarias que no integran el salario básico", remarcan.

Desde la entidad sindical señalan además que “el deterioro salarial no comenzó con este anuncio, sino que es consecuencia de una política sostenida de incumplimientos”.

“Los docentes arrastramos una pérdida cercana al 40% de nuestro poder adquisitivo como consecuencia del incumplimiento de la cláusula gatillo. Son hasta cinco actualizaciones que nunca fueron reconocidas plenamente y que el Gobierno continúa adeudando. Antes de anunciar nuevos incrementos, debería cumplir con los compromisos salariales asumidos y reparar el perjuicio ocasionado a miles de trabajadores de la educación", expresan.

“Sumas en negro que profundizan la precarización”

Fesich Sitech Castelli también cuestiona que “una parte sustancial de la propuesta esté integrada por sumas no remunerativas” y resalta que "los montos en negro no fortalecen el salario. No impactan en la jubilación, no mejoran el aguinaldo, no se incorporan a la carrera docente ni generan derechos previsionales. Constituyen un mecanismo que precariza el ingreso de los trabajadores activos y castiga especialmente a los docentes jubilados, quienes quedan excluidos de esos conceptos".

La organización sindical sostiene que “una verdadera política salarial debe construirse sobre incrementos remunerativos y bonificables, incorporados al salario básico, capaces de recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar que ningún trabajador de la educación permanezca por debajo de las líneas de pobreza e indigencia”.

Finalmente, desde Fesich Sitech Castelli remarcan "la educación pública no se fortalece con anuncios ni con estrategias comunicacionales. Se fortalece cuando el Estado reconoce con hechos el valor de quienes sostienen diariamente las escuelas. Mientras un docente deba multiplicar ingresos para alimentar a su familia, el problema no será el porcentaje anunciado, sino la profunda brecha entre el discurso oficial y la realidad. Zdero mide el aumento en porcentajes; los docentes lo medimos cada vez que hacemos las cuentas para llegar a fin de mes".