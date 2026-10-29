El conflicto por la cláusula gatillo deriva en tensiones y denuncias de amedrentamiento en General San Martín

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Ajuste y desfasaje económico: La suspensión de los mecanismos automáticos profundiza la crisis financiera de las y los trabajadores de la educación en el territorio chaqueño.

Protesta en las aulas: Docentes de la EEP N.º 363 de General San Martín visibilizan el reclamo salarial mediante carteles y registros en sus puestos de trabajo.

Tensión administrativa: La dirección del establecimiento escolar confecciona notas formales que generan alertas gremiales por posibles prácticas de disciplinamiento.

Iniciativa legislativa: Se presenta un proyecto parlamentario para frenar el amedrentamiento y exigir el respeto irrestricto de las normativas laborales vigentes.

Reclamo de recomposición: La comunidad educativa exige soluciones urgentes a la pérdida del poder de compra y la restitución inmediata de la cláusula gatillo.



RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La brecha acumulada entre los salarios docentes y los índices de inflación profundiza el conflicto salarial en los establecimientos educativos del Chaco. En la localidad de General José de San Martín, las maestras de la Escuela Primaria N.º 363 manifiestan su reclamo por la pérdida de poder adquisitivo frente a la canasta básica, generando la apertura de un registro administrativo por parte de la conducción del colegio que enciende las alarmas en el sector.



El hecho motiva la inmediata intervención de la diputada provincial Analía Flores, quien presenta un proyecto parlamentario para repudiar el posible sesgo intimidatorio de la medida de control. La presentación legislativa destaca que el reclamo por la restitución de la cláusula gatillo y paritarias efectivas constituye un derecho legítimo amparado por el Estatuto del Docente provincial frente al desfasaje de los haberes.







El documento oficial resalta que la recomposición de los ingresos operativos es un requisito indispensable para garantizar la normalidad pedagógica en toda la región. Ante el retraso acumulado superior al 35%, la iniciativa solicita frenar cualquier tipo de control punitivo e inspecciones territoriales sobre los educadores que participan activamente de las asambleas gremiales.



De este modo, el arco educativo chaqueño articula acciones institucionales y legales para exigir el cumplimiento efectivo de los compromisos salariales. La demanda exige al Estado provincial garantizar ámbitos de diálogo transparente y salarios dignos que recompongan el presupuesto familiar de las trabajadoras y trabajadores de la educación.

📊 RECURSOS VISUALES: GRÁFICOS, CUADROS E INFOGRAFÍAS

Aspecto Analizado Actuación Administrativa (EEP N.º 363) Marco Constitucional y Estatutario Acción Realizada Confección de nota oficial por fotografías con carteles de reclamo. Ejercicio de la libertad de expresión y manifestación (Art. 14 y 14 bis CN). Argumentación Cumplimiento de funciones pedagógicas y restricción de uso de celulares. Derecho a la defensa de los intereses profesionales (Ley N.º 647-E / Estatuto Docente). Efecto Denunciado Registro administrativo de los hechos sin sanción formal explícita. Posible amedrentamiento, señalamiento y desaliento de la protesta colectiva. Garantía Reclamada Control del orden y del tiempo laboral en la jornada escolar. Resguardo de derechos laborales y actualización salarial automática (Cláusula Gatillo).

📊 INFOGRAFÍA: Cronología del Conflicto e Intervención Legislativa

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 📅 29 de OCTUBRE DE 2026 │ │ Protesta Visible en las Aulas │ │ Docentes de la EEP N.º 363 (General San Martín) expresan su reclamo │ │ por la Cláusula Gatillo mediante carteles dentro del establecimiento. │ └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ │ [ Registro Administrativo ] │ ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 📝 NOTA OFICIAL DE LA DIRECCIÓN │ │ Acta y Control Interno │ │ La conducción escolar elabora un registro formal de la manifestación │ │ fotográfica, enfatizando el uso de dispositivos y tareas áulicas. │ └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ │ [ Alerta por Amedrentamiento ] │ ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ⚠️ REACCIÓN GREMIAL Y COMUNITARIA │ │ Alerta por Amedrentamiento │ │ La comunidad educativa advierte sobre el posible efecto intimidatorio │ │ y el disciplinamiento institucional frente al legítimo reclamo. │ └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ │ [ Intervención en Legislatura ] │ ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🏛️ PROYECTO PARLAMENTARIO │ │ Iniciativa de la Diputada Analía Flores │ │ Ingreso formal de un proyecto de resolución para frenar el │ │ señalamiento y proteger los derechos de libertad de expresión. │ └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ │ [ Resguardo Constitucional ] │ ▼ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────> │ ⚖️ MARCO NORMATIVO ESTATUTARIO │ │ Defensa de Garantías Laborales │ │ Invocación de la Constitución Nacional (Art. 14 bis) y el Estatuto │ │ Docente (Ley N.º 647-E) en exigencia de paritarias y salarios dignos. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

PARÁMETROS

📌 Parámetro Analizado 🟠 Actuación Administrativa (Escuela) 🟢 Marco Constitucional y Legal 🟣 Impacto Institucional 1. Libertad de Expresión Restringida: Se elaboran actas por fotos con carteles de reclamo salarial. Protegida: Amparada por el Art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Genera debate sobre los límites del control interno escolar. 2. Reclamo Salarial Cuestionado: Se prioriza el normal funcionamiento y las tareas áulicas estrictas. Legitimado: Exigencia de restitución de la Cláusula Gatillo (Ley 647-E). Evidencia el desfasaje económico superior al 35%. 3. Efecto Disciplinario Preventivo: Registro formal de hechos sin sanción explícita inmediata. Intimidatorio: Denunciado como mecanismo de señalamiento y amedrentamiento. Moviliza a legisladores y organizaciones gremiales. 4. Vía de Solución Sanción/Control: Inspecciones territoriales y descuentos por días de huelga. Diálogo/Paritarias: Exhortación al Ejecutivo provincial a convocar a comisiones. Judicialización y proyectos de resolución parlamentaria.

📈 GRÁFICO DE BARRAS: Pérdida Salarial vs. Costo de Vida (Chaco 2026)



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║ 🔴 1. SALARIO INICIAL DOCENTE REAL (Promedio actual percibido) ║

║ 💲 Monto: $450.000 ║

║ [ ████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ] 45% del poder de compra original ║

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║ 🟠 2. CANASTA BÁSICA REGIONAL / COSTO DE VIDA ║

║ 💲 Monto: $700.000 (Desfasaje mensual: +$250.000) ║

║ [ ████████████████████████████░░░░░░ ] 70% del umbral de referencia ║

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║ 🟢 3. DEMANDA SALARIAL CLÁUSULA GATILLO (Con recomposición acumulada del 35%) ║

║ 💲 Monto Pretendido: $950.000 o más (Actualización 100% por inflación) ║

║ [ ██████████████████████████████████ ] 100% de cobertura salarial justa ║

╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════