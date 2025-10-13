El acto de ofrecimiento de cargos de supervisores de los niveles Inicial y Primario se realiza hoy en la Escuela de Educación Secundaria Nº 67 “General Don Manuel Obligado”, de Resistencia. Se ofrecen 43 espacios para supervisores, 31 a interinos y 12 a suplentes.
Se realizan los actos de designación de cargos de supervisores
Este lunes se llevan a cabo los actos de ofrecimientos de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario. La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano precisa que las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares.Educación - DocentesChaco On Line
El Ministerio de Educación del Chaco da a conocer que hoy, lunes 13 de octubre, se realizan los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario (común) en este último caso -primer llamado, en el salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 67 (avenida San Martín y calle Franklin, de Resistencia).
Estas designaciones de supervisores se realizan dentro de lo establecido en la Ley 647-E Estatuto del Docente y sus decretos reglamentarios.
En relación a esto, que “los actos la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, señala de designación para cubrir cargos de supervisores interinos y suplentes de Nivel Inicial y de nivel Primario común serán este lunes 13"; y que "para los jardines de infantes se ofrece a todos los directores en condiciones de acceder al cargo de supervisor, y el primer llamado para el nivel Primario es para directores titulares de escuelas de primera categoría, que reúnan los requisitos fijados por el Estatuto Docente para ser supervisores".
En esa misma línea, la subsecretaria Fassano señala que “las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares, que están en condiciones de acceder al cargo de supervisor”.
Niveles Inicial y Primario: El lunes 13, serán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores
El lunes 13, se realizarán los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario. Será desde las 9 horas, en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 67.
Hoy, martes 1 de octubre, inicia el Período de Tachas de los concursos de Traslado y Reincorporaciones así como de Ingreso a la Docencia para ocupar las vacantes de maestros de Jardines Maternales y/o de Infantes. Se extiende por diez hábiles.
Red Aprende: 600 personas participan de nueva semana de capacitación docente en escuelas secundarias
Suma una nueva semana el curso “Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos” de la capacitación docente “Red Aprende”. Participan alrededor de 600 personas de los equipos directivos y de docentes de 200 escuelas secundarias de la provincia.
Período de Tachas en el nivel Superior: Están publicadas las Listas de Orden de Mérito
Están publicadas las Listas de Orden de Méritos de Educación Superior. El periodo de tachas se encuentra abierto desde el 19 de septiembre hasta el 2 de octubre, inclusive.
Capacitación docente: Segundo encuentro presencial del curso "Aprendizaje basado en proyectos"
Esta semana, se lleva a cabo en Sáenz Peña y en Resistencia el segundo encuentro presencial del Curso “Aprendizaje Basado en Proyectos”. Está destinado a equipos directivos y de docentes de 200 escuelas secundarias de la provincia.