Se realizan los actos de designación de cargos de supervisores

Este lunes se llevan a cabo los actos de ofrecimientos de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario. La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano precisa que las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares.

Educación - DocentesChaco On LineChaco On Line
Acto-de-ofrecimiento-de-cargos-para-designacion-de-supervisores-de-nivel-Inicial-25-10-13-01
Flyer del acto de ofrecimiento de cargos para designación de supervisores de nivel Inicial

El Ministerio de Educación del Chaco da a conocer que hoy, lunes 13 de octubre, se realizan los actos de ofrecimiento de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario (común) en este último caso -primer llamado, en el  salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 67 (avenida San Martín y calle Franklin, de Resistencia).

 

 

Multiplicidad-Alejandro-Mardones-Guillen-25-10-09-01Inauguran la escultura "Multiplicidad", de Alejandro Mardones Guillén

Estas designaciones de supervisores se realizan dentro de lo establecido en la Ley 647-E Estatuto del Docente y sus decretos reglamentarios. 

 

Acto-de-ofrecimiento-de-cargos-para-designacion-de-supervisores-de nivel-Primario-Comun-25-10-13

 

Amet-paro-nacional-25-10-09-01Amet va a 48 horas de protesta, por el financiamiento educativo

En relación a esto,  que “los actos la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, señala de designación para cubrir cargos de supervisores interinos y suplentes de Nivel Inicial y de nivel Primario común serán este lunes 13"; y que "para los jardines de infantes se ofrece a todos los directores en condiciones de acceder al cargo de supervisor, y el primer llamado para el nivel Primario es para directores titulares de escuelas de primera categoría, que reúnan los requisitos fijados por el Estatuto Docente para ser supervisores".

 

 

Proyecto-del-Ejecutivo-para-regular-el-uso-de-celulares-en-escuelas-25-10-09-01Pretenden regular el uso de celulares en las escuelas
LLA-Margarita-Belen-25-10-09-01La Libertad Avanza en Margarita Belén: “La defensa del Chaco se da con hechos, no con discursos”. sostiene Zdero


En esa misma línea, la subsecretaria Fassano señala que “las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares, que están en condiciones de acceder al cargo de supervisor”.

Te puede interesar
Boletín de noticias