Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal

Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.

Actualidad - ProvinciaChaco On LineChaco On Line
Secheep-Tareas-de-reparacion-25-09-09-01
Tareas de reparación de Secheep

El Centro de Operaciones de Secheep da a conocer que durante el temporal de lluvia intenso ocurrido en gran parte del lunes que afectara el servicio de energía eléctrica, las cuadrillas de la empresa atendieron reclamos de usuarios en el área metropolitana del Gran Resistencia.

 

Jorge Capitanich- Triunfo de Fuerza Patria en provincia de Buenos AiresCapitanich: “Este triunfo histórico renueva la esperanza de millones de argentinos y argentinas"

Además de decenas de reclamos individuales, las zonas más afectadas en donde se han realizado trabajos han sido:

•     Zona de Ruta 16, Frigorífico Resistencia, Quality, Melmix. Se repararon aisladores rotos en seccionadores.

•     Zona de Remedios de Escalada entre Corrientes y Entre Ríos. Reparación de antena de descargador en subestación transformadora.

•     Zona de avenida Sarmiento y calle 11, avenida Italia entre calle 11 y Austria. Se ha reparado el aislador averiado en subestación transformadora en Sarmiento y calle 11.

.     Zona de Monteagudo y calle 8. Transformador quemado.

•     Zona entre el acceso a Puerto Tirol y barrio 12 de Octubre. Localizado en el  puente de línea de media tensión  cortado.

•     Zona de la manzana 128 del barrio Santa Inés. Incendio en gabinete de medidores.

•     Zona de 9 de Julio entre Brasil y Guido Spano (en Barranqueras), falla en línea de media tensión.

 

Alerta-por-lluvias-25-09-08-03Rige el alerta meteorológico por lluvias
Maria-Pia-Chiacchio-Cavana-25-09-08-01María Pía Chiacchio Cavana: “El voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”


Desde temprano los equipos han estado trabajando para normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.

 

Desde Secheep se solicita a la comunidad las disculpas del caso.

Te. 0800-7777-589

WhatsApp: 364 437-7044

Te puede interesar
Conversatorio-Memoria-sobre-el-pasado-reciente-25-09-05-01

Conversatorio Memoria sobre el pasado reciente, en la Casa por la Memoria

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

En la Casa de la Memoria se realiza el panel conversatorio “Memorias y representaciones sociales sobre el pasado e instituciones”. Se trata  el recorrido histórico realizado por organismos de DDHH para lograr  la recuperación del sitio histórico ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones y la  conformación de la Comisión Provincial por la Memoria.

Ministerio-Publico-Fiscal-del-Chaco-24-08-15-01

Disponen la libertad del rey de los inhibidores

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco hace saber que ha dispuesto la libertad del Roberto Sabadini, conocido como el rey de los inhibidores. La medida ha sido definida por la doctora Candela Valdez, a cargo del Equipo Fiscal N°15, luego de que la víctima se negara a ratificar la denuncia en sede policial.

Boletín de noticias