Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal

El Centro de Operaciones de Secheep da a conocer que durante el temporal de lluvia intenso ocurrido en gran parte del lunes que afectara el servicio de energía eléctrica, las cuadrillas de la empresa atendieron reclamos de usuarios en el área metropolitana del Gran Resistencia.

Además de decenas de reclamos individuales, las zonas más afectadas en donde se han realizado trabajos han sido:

• Zona de Ruta 16, Frigorífico Resistencia, Quality, Melmix. Se repararon aisladores rotos en seccionadores.

• Zona de Remedios de Escalada entre Corrientes y Entre Ríos. Reparación de antena de descargador en subestación transformadora.

• Zona de avenida Sarmiento y calle 11, avenida Italia entre calle 11 y Austria. Se ha reparado el aislador averiado en subestación transformadora en Sarmiento y calle 11.

. Zona de Monteagudo y calle 8. Transformador quemado.

• Zona entre el acceso a Puerto Tirol y barrio 12 de Octubre. Localizado en el puente de línea de media tensión cortado.

• Zona de la manzana 128 del barrio Santa Inés. Incendio en gabinete de medidores.

• Zona de 9 de Julio entre Brasil y Guido Spano (en Barranqueras), falla en línea de media tensión.



Desde temprano los equipos han estado trabajando para normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.

Desde Secheep se solicita a la comunidad las disculpas del caso.

Te. 0800-7777-589

WhatsApp: 364 437-7044