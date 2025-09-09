Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.
El Centro de Operaciones de Secheep da a conocer que durante el temporal de lluvia intenso ocurrido en gran parte del lunes que afectara el servicio de energía eléctrica, las cuadrillas de la empresa atendieron reclamos de usuarios en el área metropolitana del Gran Resistencia.
Además de decenas de reclamos individuales, las zonas más afectadas en donde se han realizado trabajos han sido:
• Zona de Ruta 16, Frigorífico Resistencia, Quality, Melmix. Se repararon aisladores rotos en seccionadores.
• Zona de Remedios de Escalada entre Corrientes y Entre Ríos. Reparación de antena de descargador en subestación transformadora.
• Zona de avenida Sarmiento y calle 11, avenida Italia entre calle 11 y Austria. Se ha reparado el aislador averiado en subestación transformadora en Sarmiento y calle 11.
. Zona de Monteagudo y calle 8. Transformador quemado.
• Zona entre el acceso a Puerto Tirol y barrio 12 de Octubre. Localizado en el puente de línea de media tensión cortado.
• Zona de la manzana 128 del barrio Santa Inés. Incendio en gabinete de medidores.
• Zona de 9 de Julio entre Brasil y Guido Spano (en Barranqueras), falla en línea de media tensión.
Desde temprano los equipos han estado trabajando para normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.
Desde Secheep se solicita a la comunidad las disculpas del caso.
Ingreso al Poder Judicial: Este miércoles finaliza la inscripción
Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.
María Pía Chiacchio Cavana: “El voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”
En un análisis de las elecciones bonaerenses, la diputada provincial María Pia Chiacchio Cavana, en conversación con Chaco On Line, evalúa que “el voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”. A la par, considera “el modelo para que podamos ratificar cuál es el modelo de Argentina que se quiere”.
Conversatorio Memoria sobre el pasado reciente, en la Casa por la Memoria
En la Casa de la Memoria se realiza el panel conversatorio “Memorias y representaciones sociales sobre el pasado e instituciones”. Se trata el recorrido histórico realizado por organismos de DDHH para lograr la recuperación del sitio histórico ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones y la conformación de la Comisión Provincial por la Memoria.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas anuncia el cronograma de pagos de los programas provinciales. Estarán acreditados en cuentas del Nuevo Banco del Chaco.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco hace saber que ha dispuesto la libertad del Roberto Sabadini, conocido como el rey de los inhibidores. La medida ha sido definida por la doctora Candela Valdez, a cargo del Equipo Fiscal N°15, luego de que la víctima se negara a ratificar la denuncia en sede policial.