Capitanich: “Este triunfo histórico renueva la esperanza de millones de argentinos y argentinas"
El presidente del Partido Justicialista Chaco, Jorge Capitanich señalan que “estas elecciones reflejan la decisión del pueblo de ponerle freno a este modelo”. Sostiene que “este triunfo histórico renueva la esperanza de millones de argentinos y argentinas”.Chaco On Line
“La elección en la provincia de Buenos Aires demuestra que, cuando hay unidad y el pueblo se organiza, la victoria es contundente para defender la Patria”, dice Jorge Capitanich, en su red social de Facebook.
Señala más adelante en su post: ”Felicitaciones al compañero @Kicillofok y a la militancia por este triunfo histórico, que renueva la esperanza de millones de argentinos y argentinas”.
Sigue con el mensaje de celebración: “Estas elecciones reflejan la decisión del pueblo de ponerle freno a este modelo que ha retraído el desarrollo y el crecimiento de nuestro país”.
“Tenemos la oportunidad de decirle: ¡basta a Milei en la Nación y a Zdero en el Chaco!”, expresa exultante el mensaje del ex gobernador de Chaco.
“Defender la soberanía, la educación, la salud y los derechos del pueblo trabajador es defender el futuro de la Argentina. Hoy es en PBA, y este 26 de octubre lo haremos en Chaco”, remata Capitanich.