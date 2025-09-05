El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco hace saber que ha dispuesto la libertad del Roberto Sabadini, conocido como el rey de los inhibidores. La medida ha sido definida por la doctora Candela Valdez, a cargo del Equipo Fiscal N°15, luego de que la víctima se negara a ratificar la denuncia en sede policial.
Anuncian el cronograma de pagos de los programas provinciales
La cartera de Hacienda provincial da a conocer el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCh) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.
Detalle de fechas
|-Lunes 8 de septiembre:
• Pueblos Originarios
• Expertos (Ministerio de Salud Pública)
|-Lunes 15 de septiembre:
• Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
• Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
|-Martes 16 de septiembre:
• Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Desarrollo Humano).
• Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Desarrollo Humano).
• Programa de reconversión laboral Canillitas (Desarrollo Humano)
• Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).
Diputados provinciales piden la interpelación del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich. Es para la primera semana de septiembre, con el fin de que dé precisiones acerca del “Ejercicio Militar Libertador 2025”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Chaco manifiesta su “más enérgico repudio frente a la persecución sindical que hoy sufre la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones del Chaco (Utich) y su secretario general, Diego Almirón”.
Aptasch para por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales
Aptasch concreta una “Jornada de Lucha”, con un paro de 24 horas y concentración frente al hospital Perrando. Reclama mejoras salariales, de condiciones laborales y en apoyo a los residentes.
Encuentro Cívico expresa apoyo electoral a la propuesta electoral presentada por la conducción de la UCR, en vistas de las elecciones de octubre próximo. Ratifica el acompañamiento al gobernador Zdero y reafirma el compromiso de terminar con el kirchnerismo.
Legisladores justicialistas piden ante el Tribunal de Disciplina partidario la sanción de la diputada provincial Andrea Charole. Acusan de ”inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador” y “particularmente contra el sector docente” vivida durante la sesión del miércoles 21 en el tratamiento de la cláusula gatillo.