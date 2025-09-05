Anuncian el cronograma de pagos de los programas provinciales

El Ministerio de Hacienda y Finanzas anuncia el cronograma de pagos de los programas provinciales. Estarán acreditados en cuentas del Nuevo Banco del Chaco.

La cartera de Hacienda provincial da a conocer el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCh) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

Emergencia-a-la-Discapacidad-25-09-04-01El Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad valoran "este paso histórico"
Caravana-docente-25-09-04-01Sigue vigente el reclamo docente


                                                                                         Detalle de fechas

-Lunes 8 de septiembre: 

• Pueblos Originarios 

• Expertos (Ministerio de Salud Pública)

-Lunes 15 de septiembre: 

• Becas Más Salud (Ministerio de Salud) 

• Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno) 

-Martes 16 de septiembre: 

• Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Desarrollo Humano). 

• Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Desarrollo Humano). 

• Programa de reconversión laboral Canillitas (Desarrollo Humano) 

• Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).

 

