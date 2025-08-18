Frenan tratamiento de la cláusula gatillo: Cae la comisión de Hacienda

Diputados provinciales de la comisión de Hacienda y Presupuesto no tratan el proyecto de Ley de Cláusula gatillo, al dar por caída la sesión de la cartera legislativa.

Desde el justicialismo acusan que “los diputados del oficialismo eligieron no dar quórum en la comisión de Hacienda y Presupuesto para tratar un tema central para miles de trabajadores de la educación: la cláusula gatillo para la docencia chaqueña”.



Sostienen que no se trata de una mera maniobra parlamentaria, "es una decisión política deliberada, con consecuencias directas y dolorosas: cada vez que se bloquea este debate, se priva a los docentes de contar con una herramienta que proteja sus salarios frente a una inflación incesante".



La negativa a habilitar la discusión significa profundizar el congelamiento salarial, deteriorar aún más la capacidad de compra de los trabajadores y empujar a miles de familias docentes a la imposibilidad de sostener lo más básico: alimentación, vivienda, servicios y necesidades esenciales.

"El mensaje del oficialismo es claro: para ellos, los derechos de quienes sostienen la educación pública no son prioridad. Prefieren callar el debate antes que dar respuestas a la crisis salarial que golpea de lleno a un sector estratégico de nuestra sociedad", subraya la diputada provincial Analía Flores, vicepresidenta de la Comisión de Educación.

Luego de concluir la fracasada reunión de la comisión de Hacienda, los diputados provinciales justicialistas remarcan que "nuestro bloque legislativo reafirma el compromiso: vamos a seguir insistiendo hasta que este proyecto se trate, porque la falta de quórum no solo bloquea una sesión legislativa. Bloquea la justicia salarial, bloquea la dignidad docente, bloquea el futuro del Chaco".