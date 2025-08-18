Frenan tratamiento de la cláusula gatillo: Cae la comisión de Hacienda

Fracasa la sesión de la comisión de Hacienda de la Legislatura que debía tratar el proyecto de cláusula gatillo. Diputados justicialistas reafirman que insistirán en el tratamiento.

EducaciónChaco On LineChaco On Line
Comision-de-Hacienda-25-08-18-01
Comisión de Hacienda con dirigentes de sindicatos docentes

Diputados provinciales de la comisión de Hacienda y Presupuesto no tratan el proyecto de Ley de Cláusula gatillo, al dar por caída la sesión de la cartera legislativa. 

 

 

3701152406394582563 (1)Médicos, en operativo humanitario en El Impenetrable, denuncian violencia física de la Policía del Chaco, en Taco Pozo

Desde el justicialismo acusan que “los diputados del oficialismo eligieron no dar quórum en la comisión de Hacienda y Presupuesto para tratar un tema central para miles de trabajadores de la educación: la cláusula gatillo para la docencia chaqueña”.

 

 

Cajero-automatico-24-08-29-08Administración pública provincial: Este jueves 21, acreditarán el Refrigerio
bebe-recien-nacidoUtedyc Chaco recuerda los beneficios a sus afiliados


Sostienen que no se trata de una mera maniobra parlamentaria, "es una decisión política deliberada, con consecuencias directas y dolorosas: cada vez que se bloquea este debate, se priva a los docentes de contar con una herramienta que proteja sus salarios frente a una inflación incesante".

 

 

La-Libertad-Avanza-25-08-17La Libertad Avanza va con Godoy para el Senado y Goitía para Diputados, en Chaco
presentacion-de-candidatos-de-Fuerza-Patria 2025-08-16Capitanich y Dolce encabezan las candidaturas nacionales de Fuerza Patria en Chaco


La negativa a habilitar la discusión significa profundizar el congelamiento salarial, deteriorar aún más la capacidad de compra de los trabajadores y empujar a miles de familias docentes a la imposibilidad de sostener lo más básico: alimentación, vivienda, servicios y necesidades esenciales.

 

 

"El mensaje del oficialismo es claro: para ellos, los derechos de quienes sostienen la educación pública no son prioridad. Prefieren callar el debate antes que dar respuestas a la crisis salarial que golpea de lleno a un sector estratégico de nuestra sociedad", subraya la diputada provincial Analía Flores, vicepresidenta de la Comisión de Educación.

 

Junta-de-Clasificacion-Nivel-Primario-Unifican-criterios-25-08-14-01Unifican criterios con las Juntas de Clasificación de nivel Primario
Sitech-Sudeste-25-08-13-01Sitech Sudeste acusa de autoritarismo a Naidenoff
3-Ríos-por-una-Aventura-25-08-13-02Destacan interés turístico de la travesía "3 Ríos por una Aventura 2025"

Luego de concluir la fracasada reunión de la comisión de Hacienda, los diputados provinciales justicialistas remarcan que "nuestro bloque legislativo reafirma el compromiso: vamos a seguir insistiendo hasta que este proyecto se trate, porque la falta de quórum no solo bloquea una sesión legislativa. Bloquea la justicia salarial, bloquea la dignidad docente, bloquea el futuro del Chaco".

Te puede interesar
Boletín de noticias