Utedyc Chaco recuerda los beneficios a sus afiliados

Utedyc seccional Chaco pone a disposición de sus afiliados,  el servicio de pañales  para bebés de hasta 6 meses de edad, con una sola entrega por mes.

En el marco de los beneficios nacionales que ofrece Utedyc en todas sus sedes figuran los pañales, para los bebés de hasta 6 meses, una entrega por mes hasta un máximo de 6.

 

Para acceder a ese beneficio se debe presentar toda la documentación en la seccional hasta el día 10 y retirarlos a partir del día 25.

 

Requisitos

 

·    Partida de Nacimiento

·    DNI del bebé ( se acepta con prórroga de 1 mes)

·    Recibo de sueldo

Ajuar para el recién nacido

Para el afiliado o aportante solidario pueden recibir el kit con todo lo esencial para los primeros meses del bebé: bolso maternal, portabebé con capucha o cambiador, mantita y ropita.

 

