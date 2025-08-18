El programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas” tendrá una nueva jornada este martes 19. Se desarrollará en el club Bancarios, a partir de las 18.30.
Utedyc Chaco recuerda los beneficios a sus afiliados
Utedyc seccional Chaco pone a disposición de sus afiliados, el servicio de pañales para bebés de hasta 6 meses de edad, con una sola entrega por mes.SociedadChaco On Line
En el marco de los beneficios nacionales que ofrece Utedyc en todas sus sedes figuran los pañales, para los bebés de hasta 6 meses, una entrega por mes hasta un máximo de 6.
Para acceder a ese beneficio se debe presentar toda la documentación en la seccional hasta el día 10 y retirarlos a partir del día 25.
Requisitos
· Partida de Nacimiento
· DNI del bebé ( se acepta con prórroga de 1 mes)
· Recibo de sueldo
Ajuar para el recién nacido
Para el afiliado o aportante solidario pueden recibir el kit con todo lo esencial para los primeros meses del bebé: bolso maternal, portabebé con capucha o cambiador, mantita y ropita.
