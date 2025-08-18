Utedyc Chaco recuerda los beneficios a sus afiliados

En el marco de los beneficios nacionales que ofrece Utedyc en todas sus sedes figuran los pañales, para los bebés de hasta 6 meses, una entrega por mes hasta un máximo de 6.

Para acceder a ese beneficio se debe presentar toda la documentación en la seccional hasta el día 10 y retirarlos a partir del día 25.

Requisitos

· Partida de Nacimiento

· DNI del bebé ( se acepta con prórroga de 1 mes)

· Recibo de sueldo

Ajuar para el recién nacido

Para el afiliado o aportante solidario pueden recibir el kit con todo lo esencial para los primeros meses del bebé: bolso maternal, portabebé con capucha o cambiador, mantita y ropita.