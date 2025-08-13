Sitech Sudeste acusa de autoritarismo a Naidenoff

Sitech Sudeste rechaza “las palabras y las actitudes intemperantes de la señora ministra de Educación de la Provincia cuando se refiere a docentes y sindicatos”, a través de un documento suscripto por este sindicato docente.

“Por estos días el sindicato ha participado de acciones dirigidas a reclamar un compromiso público que las actuales autoridades políticas de nuestra provincia hicieron a los docentes: la vigencia y aplicación de la cláusula gatillo”, plantea. Ante esto, considera que “ello no justifica el trato desconsiderado y el ninguneo sin sentido por parte de la funcionaria, al parecer mal asesorada por antiguos dirigentes gremiales que nunca fueron ejemplo de seriedad ni de compromiso con la docencia”.





Párrafos más abajo, sostiene que “tanto docentes como sindicatos han hecho aportes a la educación, unos en el aula y otros en la discusión de políticas educativas cuando ello era factible”.

“Sitech Sudeste tiene una larga trayectoria de participación y ha sido parte de las mesas técnicas que abordaron temas centrales como estructura curricular de todos los niveles del sistema y competencia de títulos, méritos de que carecen tanto la funcionaria en cuestión como sus asesores”, asevera.

En esa línea, el sindicato vuelve sobre el planteo: “La ministra debería tener la humildad de disculparse con la docencia provincial, porque la situación de ‘desastre’ de que habla descalifica inmerecidamente al trabajador de la educación. Si tiene ideas superadoras sería interesante conocerlas y compartirlas con los que llevan a la practica en el aula las orientaciones pedagógicas emanadas de instancias superiores. con autoritarismo no se construye nada positivo. De esta forma queda el sabor amargo del maltrato, que se manifestó desde el inicio de la actual gestión cuando se dejó sin trabajo a decenas de docentes en una época del año en la que es imposible acceder a un nuevo cargo”.

“Como sindicato seguiremos reclamando el cumplimiento de la palabra empeñada respecto de la cláusula gatillo y fieles a nuestra trayectoria, estamos siempre dispuestos al diálogo constructivo en el ánimo de contribuir a una educación de calidad”, reafirma Sitech Sudeste.