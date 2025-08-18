Administración pública provincial: Este jueves 21, acreditarán el Refrigerio
Los trabajadores activos de la administración pública provincial tendrán acreditado el jueves 21, el Refrigerio. El depósito se hará mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.Chaco On Line
Cajero automático del Nuevo Banco del Chaco
El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco, da a conocer que este jueves 21 de agosto se acreditará el Refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial.
Médicos, en operativo humanitario en El Impenetrable, denuncian violencia física de la Policía del Chaco, en Taco Pozo
Médicos, en operativo humanitario en El Impenetrable, denuncian violencia física de la Policía del Chaco, en Taco Pozo
El depósito se realizará mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco S.A..
El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, precisa que “este jueves por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos”.