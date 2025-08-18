Administración pública provincial: Este jueves 21, acreditarán el Refrigerio

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco, da a conocer que este jueves 21 de agosto se acreditará el Refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial.



El depósito se realizará mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco S.A..

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, precisa que “este jueves por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos”.