Reconocen tareas de inclusión en instituciones educativas

El Ministerio de Educación del Chaco realiza el acto de reconocimiento a instituciones educativas que desarrollan tareas de inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, bajo la consigna: "La inclusión se vive, se comparte y se celebra".

Esta actividad se da en el marco de la campaña "Somos Chaco, Somos Inclusión", que se desarrolla con el propósito de visibilizar y concientizar sobre la importancia de la inclusión.

A través de ésta, se invita a todas las instituciones educativas de la provincia a utilizar las redes sociales para compartir actividades conjuntas con otros niveles educativos para mostrar el trabajo corresponsable que realizan para lograr la verdadera inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, bajo la consigna: "La inclusión se vive, se comparte y se celebra".



Como cierre de la campaña “Somos Chaco, Somos Inclusión”, el gobernador Leandro Zdero y la ministra Naidenoff entregan reconocimiento a diez instituciones de la provincia que suman su granito de arena para fortalecer la inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, bajo la consigna: "La inclusión se vive, se comparte y se celebra".

Este acto se realiza en el marco de la Expo Tec 2025, que reúne a las escuelas técnicas, en el Parque Intercultural "2 de Febrero" de Resistencia. También, cuenta con la presencia de la presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich), Ana María Mitoire, y la vicepresidenta de este organismo, Mónica Morales; las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk; de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar; de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti y de Coordinación Financiera y Recursos Humanos, Belén Peláez Alcalá y la directora de Educación Especial, Ana María Candia, entre otras autoridades provinciales.



En la oportunidad, son distinguidos los representantes de las siguientes instituciones: Biblioteca Escolar Nº 386 “Eduardo Nazareno” – EEP Nº 695: Los estudiantes realizaron dibujos que expresan cómo viven la inclusión en su escuela. Asociación Civil Folklórica “Romance de Zamba” y Taller de Expresión Corporal: Organizan el festival “Comunidad Viva”, un encuentro para compartir en familia y celebrar la diversidad a través del arte.

Participan varias academias de danza, incluyendo aquellas que integran a personas con discapacidad.

Escuela Primaria Nº 319: la mamá de un estudiante con discapacidad intelectual comparte un collage de fotos que muestra el proceso de inclusión de su hijo, visibilizando avances, apoyos y la construcción colectiva del aprendizaje.

Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 83: Los estudiantes elaboran un video en Lengua de Señas Argentina, donde comunican los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad comunicacional y la participación activa.

Jardín de Infantes Nº 48 “Mariano Moreno”: Realizan un cartel colectivo con palabras que representan valores y derechos. Las huellas de manos de los infantes, en distintos colores, forman un árbol que simboliza la unión en la diversidad.

Biblioteca Escolar “Sarmiento”: Llevan adelante un taller de lectura con el cuento “Mi amigo tiene autismo”. A partir de allí, conversan sobre el respeto a las diferencias, y luego los estudiantes realizan dibujos con el lema del Mes de la Educación Especial: “Somos Chaco, Somos Inclusión”.

Escuela de Educación Especial Nº 2: Durante el Mes de la Educación Especial, desarrollan múltiples propuestas significativas, como talleres y festivales.

Escuela de Educación Primaria Nº 972 "Provincia del Chaco": Durante el Mes de la Educación Especial, la institución elabora y expone una cartelera con el lema "Somos Chaco, Somos Inclusión", informando y sensibilizando a toda la comunidad educativa. Fundación Real Inclusión: Desarrollaron una propuesta junto a los estudiantes utilizando un árbol simbólico, donde colocan manos y mariposas de diferentes colores y tamaños.

EPA N° 70 y EEE N° 30 de Fontana: Talleres inclusivos con estudiantes con discapacidad donde se fomenta la empatía, el respeto y la colaboración entre todos los estudiantes. Cabe señalar además que el equipo de la Dirección de Educación Especial en octubre, en el marco del Mes de la Educación Especial realiza mesas de trabajo regionales "Conectando Equipos - Fortaleciendo Trayectorias" con el fin de fortalecer la modalidad y garantizar trayectorias educativas inclusivas. Estos encuentros reúnen a directivos, supervisores, docentes y equipos de Apoyo a la Inclusión de las escuelas de Educación Especial, así como también los equipos interdisciplinarios de las regionales educativas.