En una conversación amena, Laura Cánepa recuerda como inicia su trabajo en la defensa de los derechos de los animales con la ong Soy Animal Chaco. “Es otro año del Día del Animal donde la ong Soy Animal Chaco como todos los años nos proponemos generar conciencia en la ciudadanía, y llevar adelante campañas que generen sensibilidad y empatía. Nuestra ong fue fundada en el 2014 y este año cumplimos 11 años", celebra y da a conocer nuevos objetivos fijados para este 2025.

Consultamos a Cánepa, cara visible de Soy Animal Chaco, sobre qué situaciones encuentra y demandas de la ciudadanía sobre animales domésticos. Al respecto, indica “con distintas campañas y acciones nuestra ong, y nuestro principal objetivo fue generar la empatía con los animales. Vimos distintas situaciones y nos fuimos adaptando a lo que nos pedía la ciudadanía, a las distintas problemáticas que íbamos identificando de los animales, entonces a lo largo de este tiempo hicimos talleres y charlas en escuelas, también hicimos campañas de firmas para que se prohíba y regule el uso de la pirotecnia y que aumenten las multas en ese sentido", relata la activista del derecho animal.



Laura Cánepa, activista del derecho animal, rememora las acciones materializadas en “campañas para pedir que se sancione el maltrato animal y que se aumenten las multas en ese sentido. Hemos realizado rescate e inserción en conjunto, lo que fue en su momento la Dirección de Fauna, y en colaboración con distintas reservas rescatamos tortugas, zarigüeyas, monos, perros, gatos y aves. Nuestra ong ha pasado por situaciones difíciles, pero siempre buscando, haciendo foco en que el trabajo tiene que ser en articulación con el Estado, que si cuenta con los recursos, los materiales tiene la obligación de hacerse responsable", apunta enérgicamente. la referente de Soy Animal Chaco.

Respecto al rol que debieran ejercer las personas que encabezan organizaciones protectoras de animales expresa: "Las ongs tenemos que colaborar y acompañar, sobre todo de ser un poco guardianes de que se cumplan las normativas, y así la comunidad también poniendo su granito de arena involucrándose, sobre todo cuando hablamos de la problemática de los animales, todos somos responsables y como siempre digo cuando parece que el problema no es de nadie, y en realidad el problema es de todos, nos tenemos que ocupar, pero sobre todo es solo eso. Hemos realizado campañas hasta rescates y actividades educativas con la que vamos a estar este año", anticipa enfáticamente Laura Cánepa.



Programa Dejando Huellas

El lanzamiento del Programa Dejando Huellas genera repercusiones en las organizaciones que realizan actividades de concientización sobre el cuidado de los animales, tanto domésticos como silvestres. En ese sentido, contactamos a Laura Cánepa, titular de la ong Soy Animal Chaco. "Nosotras fuimos invitados para el lanzamiento Dejando Huellas y entiendo por lo que vi, yo estuve ese día muy pocas ongs fueron invitadas. La sensación que yo tengo desde las dos gestiones, tanto municipal y provincial hay poco acercamiento, hacia las organizaciones protectoras de animales y activistas. En los pocos espacios donde pude participar las propuestas no han sido tomadas, a las ongs y me parece injusto y que se está desaprovechando un gran conocimiento que tenemos las proteccionistas, que llevamos más de 10 años", se refiere al trabajo realizado con organismos del Estado provincial.

Cánepa recuerda la conversación que tuvo con un funcionario, en la que mencionaba las gestiones en ámbitos de decisión sobre el cuidado animal. "El otro día hablé con un funcionario y me dijo yo hablé con 5 subsecretarios de ambiente, cada uno tiene su plan, objetivos, etc.", Esto, analiza y lo exterioriza de la siguiente manera: " En definitiva identifico, y digo que hay poco diálogo con las ongs, protectoras de animales y poca escucha. A esto agrega e infiere " poca reflexión de las propuestas", en relación a las iniciativas presentadas al gobierno provincial.

Actitud del gobierno provincial y municipal a las propuestas de protectoras de animales

Como menciona anteriormente Laura Cánepa, las protectoras de animales del Chaco presentan propuestas que no recibieron respuestas. "Desconozco los motivos, nosotros presentamos un Programa de Equilibrio Poblacional, que no la hizo nuestra ong, programa que lo realiza el "Programa de las ONGs", que es un programa que plantea campañas masivas de esterilización gratuita, para que verdaderamente tenga un impacto, y que no han sido tomado ninguna de esas recomendaciones, pero que sí lo han tomado otras gestiones y no identifico el por qué", lamenta la titular de la ong Soy Animal Chaco.

Sobre la propuesta que ofrece el gobierno provincial con la presentación de ese programa, para el cuidado animal considera " lo que tengo para decir que el Programa dejando huellas, es un programa nuevo que se lanzó y nosotros esperamos que tenga un impacto, que funcione, pero nosotros en el lanzamiento consultamos que presupuesto hay para las castraciones, que la iniciativa a un largo plazo cambie las vida de los animales, y que baje la superpoblación, y baje el maltrato, y la prioridad en política pública tiene que ser la de esterilizar", asevera.

Nosotros preguntamos en este programa qué presupuesto había para el "Programa Dejando Huellas" para las esterilizaciones, qué presupuesto y nos dijeron que aún no tenían garantizado un presupuesto y que no nos podían dar esa respuesta. Lo que estoy viendo que están haciendo con ese programa son parasitaciones y vacunación antirrábica, por ley lo tienen que hacer, así que no me parece un programa innovador, así que hasta el momento no me parece que venga acompañado realmente de acción concreta, en este caso esterilización que ha sido la propuesta ha sido llevada al municipio y a la provincia", cuestiona.

Luego pone en valor las acciones que logra ejecutar. "Nuestra ong Soy Animal Chaco hizo distintas campañas de castraciones en distintos años de vida de nuestra ong en coordinación con los distintos municipios, estando los quirófano móviles disponibles campañas de castración en centros comunitarios, con los permisos adecuados y castraciones a bajo costos articulando con médicos veterinarios privados en clínicas, actualmente no estamos haciendo castraciones en lo que estamos enfocando ahora es en talleres y charlas, si hay ongs como Castraciones Chaco, que hoy hace pura y exclusivamente castraciones a bajo costo y solventando sus propio gastos lo hace a su cargo la ong", precisa Laura Cánepa.

"Nosotros insistimos que desde las ongs siempre va a existir el esfuerzo, ese activismo a pulmón, pero en esta caso el Municipio o la Justicia o el Estado, que son los que tienen los recursos para sostener y garantizar una transformación, mejorarle la vida de los animales de acá a un largo plazo. La capacidad que tenemos las ongs es a pulmón y con el corazón, pero los que tienen que tener la voluntad política y el compromiso, es desde el Estado, que son distintos organismos", sentencia", Laura Cánepa, defensora a ultranza del derecho animal.

Talleres en escuelas, para generar conciencia sobre la tenencia responsable

El ámbito educativo es elegido por la ong Soy Animal Chaco, para generar conciencia sobre la tenencia responsable de los animales domésticos. Por este motivo, para generar esa conciencia se eligen dos formatos, una de obra de teatro que es llevada a los jardines de infantes y el otro formato con charlas y talleres, en las escuelas secundarias.

A continuación compartimos las experiencias de trabajo territorial, de esta protectora de animales, en la ciudad de Resistencia.

"Ya desde antes teníamos una obra de teatro para jardín de infantes, con la que hemos recorrido 8 jardines de infantes. Lo que armamos es una obra, para un jardín de Infantes en el Jardín Mundo de Colores, y agradecemos la invitación. Este miércoles 30 de abril vamos a ir a un jardín de Infantes, y por otro lado, una charla que está planificada de esa manera, para colegios secundarios, solamente que se dan pedagógicamente en maneras distintas, pero la temática es la misma “Cuidado responsable en animales”, cuenta Laura Cánepa, cómo comienza la iniciativa de educar sobre el cuidado animal a conciencia.

