Hernán Ojeda es candidato a diputado provincial y encabeza la lista 180 de Diálogo Chaqueño, un espacio que integran candidatos de otras facciones políticas, Somos y Proyecto Sur.

Como es habitual en nuestro medio periodístico www.chacoonline.com.ar damos espacio a la difusión de las distintas voces que se presentan como alternativa a los chaqueños.

Candidatos de Diálogo Chaqueño en Federación Sitech

Para conocer el trabajo político de Diálogo Chaqueño conversamos con Hernán Ojeda, candidato a diputado provincial, teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para la celebración de las elecciones legislativas, previstas para el 11 de mayo.



“Primero de todo dialogando con la gente. Nos damos cuenta en sí que la sociedad o el pueblo no está muy bien con todo lo que está sucediendo en la provincia realmente el que está bien no tiene sangre, una gran parte de la sociedad está mal porque existe mucha angustia colectiva a causa de la desocupación e inseguridad, violencia, etc., eso es lo que nos hacen saber cada vez que caminamos las barriadas en Resistencia, como en otras localidades. Hasta hoy no pudimos ir todavía por la necesidad económica, somos un espacio político el cual nunca estuvimos en la gestión y la unidad de tres espacios como Proyecto Sur, como el espacio Somos y Unidad Popular, somos un espacio que nos unió y formamos lo que es Diálogo Chaqueño", explica el aspirante de este espacio que trata de llegar a la Legislatura.

"Y, ¿qué es lo que nos unió a nosotros? Es el deber que a la vez nos empuja a asumir la responsabilidad. Al no contar con fondos económicos todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón y llevamos adelante charlas con diferentes sectores, no solamente con la barriada, nos hemos reunidos con sectores docentes, sectores de la prensa que nos plantearon sus problemáticas sobre cuestiones de pautas publicitarias y de ahí fuimos armando diferentes proyectos. También con sectores de la diversidad de género, y la última reunión tuvimos con el sector de discapacidad. Y, así pensamos ir trabajando en forma directa de cara a la sociedad, para conocer las problemáticas. Fuimos armando los diferentes proyectos para poder llevar a la Legislatura en caso de que podamos llegar.

Inquietudes de los diferentes sectores

Durante el recorrido, los candidatos del espacio político Diálogo Chaqueño escuchan inquietudes y conocen de esta manera las mayores preocupaciones que afligen a los chaqueños. “Se trata de lo económico, que no alcanza; los aumentos; los medicamentos que fueron quitando a los jubilados, son problemáticas de la vida común y que está a la vista de todos, porque se hacen visualizar estas problemáticas, por ahí se disfrazan con verdades a medias; con algunos medios con pautas publicitarias de por medio, se van disfrazando estas verdades, pero se dicen verdades a medias, como comparando estadísticamente hace 10 años atrás, lo que ganaba un jubilado y lo que gana hoy hay una diferencia, pero no se visualiza el costo de vida”, analiza el escenario económico el postulante a la diputación provincial.

Hernán Ojeda reflexiona sobre lo que dejó el debate con candidatos de las distintas fuerzas políticas. “Ayer tuvimos el debate público donde realmente visualizamos un mano a mano entre los dos espacios mayoritarios donde, según mi mirada personal, era una vergüenza, un candidato le decía a otro que tenía candidatura testimonial; sin embargo tenía un padrino político un gobernador que sale por todos lados acompañando al candidato cuando se tiene que dedicar a gobernar. También, vuelvo a lo mismo, con lo de las pautas publicitarias que van desinformando, porque dicen verdades a medias; entonces todo eso es lo que nos mueve a nosotros como una mesa política llamado Diálogo Chaqueño, al cual nos debemos, a las necesidades del pueblo. Todas estas reuniones que veníamos haciendo hace un tiempo atrás para buscar las coincidencias dentro de las disidencias porque somos tres espacios que conformamos esta mesa, nos llevó justamente a formar esta unidad y poder marcar esa diferencia, porque los candidatos que se presentaron fueron funcionarios públicos. Nosotros venimos de un sector trabajador, yo soy docente y la compañera que encabeza la lista Celeste Espíndola es trabajadora de la salud, es abogada. Tenemos otra compañera que viene del sector social y un compañero con discapacidad dentro de la lista, o sea venimos todos del sector trabajador, marcamos esa gran diferencia para el pueblo chaqueño", manifiesta con dureza el dirigente de Diálogo Chaqueño.

Sectores que simpatizan con Diálogo Chaqueño

El postulante de Diálogo Chaqueño, especifica los sectores que se sienten identificados con la propuesta. “Los sectores que simpatizan con nosotros son mayormente del sector popular, con los que más venimos dialogando. Donde vamos somos bien recibidos por esa cuestión, al no haber ejercido la gestión pública, venimos de un lugar puro porque creemos que la mayoría de los que cumplieron la gestión pública y vuelven otra vez a lo mismo, ya arrastran un precedente.



Los sectores populares que simpatizan con nosotros son los de la barriadas, la clase trabajadora, tanto jubilados, enfermeros, todos los sectores de la clase trabajadora, la más golpeada por lo que está sucediendo hoy tanto en la provincia como en la Nación”.

Actividades en los próximos días

El candidato a primer diputado provincial de Diálogo Chaqueño, aspira a poder llegar a más chaqueños con sus propuestas. “Las actividades que tenemos previstas son poder difundir más nuestras propuestas, poder llevarlas adelante, repito no tenemos recursos, pero tenemos muchas ganas de que el pueblo chaqueño se entere sobre nosotros, cuesta muchísimo y estamos agradecidos por la oportunidad que nos están dando desde su lugar (espacio ofrecido por Chaco On Line).

Pensamos ir a la peatonal, tratar de visitar más barriadas y llega a todos lo que se pueda llegar. Hay compañeros que irían al interior y tratar de militar que es una de las herramientas que tenemos, que es la militancia”, comparte las acciones que piensa ejecutar.

Por Mónica Carolina Báez Vargas