El aspirante a la Legislatura provincial por el frente Chaco Puede, Julio Ferro, muestra su visión sobre los ejes temáticos 1) Desarrollo Económico: • Producción. • Industria. • Ambiente 2) Desarrollo Humano: • Discapacidad, Juventud y Deportes. • Géneros y Diversidad. • Pueblos indígenas. 3) Seguridad y Justicia.

En su mensaje, Ferro expresa: “Quiero hablarte a vos, a los chaqueños, realmente ha quedado demostrado a lo largo de este debate que concurren los mismos de siempre, a qué me refiero a los mismos de siempre, si sumamos tres candidatos que se pusieron primero en la lista después de años que ocuparon cargos públicos tenemos más de un siglo en cargos públicos, a eso me refiero a los mismos de siempre, realmente necesitamos la forma de hacer política en la provincia del Chaco, por un lado el mismo de siempre que estuvo hace 16 años, que le preocupan las causas judiciales que avanzan, le preocupa los fueros, le preocupa el poder , le preocupa los cargos, estamos en la misma de siempre y por otro lado tenemos una lista que promueve el gobernador de la provincia, que a mí me toca encabezar, que realmente puede ostentar ficha limpia, realmente es gente honesta, gente de trabajo, gente que quiere ir a la Legislatura para que no pase lo que pasó hoy”.



Más adelante, el primer candidato del oficialismo apunta en sus conceptos: “Hay diputados que no fueron a trabajar hoy y que responden al ex gobernador y que no acompañaron la ley de la baja de impuestos en la provincia, nuestra alianza es con el campo, con la gente, con el productor, emprendedor, con el comerciante, así que los invito para que el 11 de mayo, no demos ningún paso atrás y que no apostemos al pasado, necesitamos una renovación y a una nueva forma de hacer política en el Chaco. Vamos que Chaco Puede muchas gracias”, vitorea Ferro.