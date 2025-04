38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales, No Binaries.

Tiene lugar desde este el 22 hasta el jueves 24 de noviembre de 2025, en la ciudad de Corrientes, el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

La Comisión Organizadora compuesta por mujeres y diversidades de la provincia ya se reúne mensualmente en plenarios abiertos.

Los encuentros son espacios únicos en el mundo. Son masivos y reúnen a más de 100 mil mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries, quienes - sin importar la condición o sector social- se autoconvocan desde diferentes lugares del país.

En tres días, se realizan talleres, actividades culturales, artísticas, marchas e intervenciones en las cuales se debaten las injusticias, problemáticas e inquietudes que atraviesan a diario.

El año pasado se ha celebrado el encuentro en Jujuy, y durante el cierre de aquél se ha elegido por aplausómetro popular a Corrientes como sede del encuentro 2025.

Uno de los motivos pujantes es la desaparición de Loan Peña y la falta de respuestas por parte del Estado correntino, dejando a la vista las redes de trata y la impunidad.

Los encuentros se caracterizan por ser autoconvocados donde cada año en el lugar que es elegido como sede, se autoconvocan todos los que deseen conformar la Comisión Organizadora que a través de plenarias abiertas toma todas las decisiones respecto a la organizacion, planificacion y logistica del encuentro.

A su vez son autónomos y autofinanciados, un espacio independiente que no acepta ninguna contribución económica que implique condicionamientos. Nadie por fuera de la comisión organizadora puede influir y direccionar los encuentros. Tienen la cualidad de ser plurales, lo que implica la multiplicación de participantes que garantizan la abierta conformación de las comisiones organizadoras en cada lugar y a su vez la amplia participación sin restricciones de las mujeres y disidencias.

También son plurinacionales, es decir de los encuentros participan identidades de distintos orígenes étnico, raciales, migrantes y de los pueblos originarios. Son democráticos y horizontales, todas y todes pueden hacer oír su voz. No existen estructuras jerárquicas ni referentes.



“Ninguna/e tiene la palabra por encima de las y les otres. Los encuentros no emiten resoluciones, sino conclusiones propias de cada taller de debate y no del conjunto del encuentro. Y por último son federales, se abren a su realización en todas las provincias del interior del país. Amplía no sólo la cantidad, sino también la calidad de la participación de las mujeres y disidencias a lo largo y ancho del territorio nacional”, explican los organizadores.

“En las plenarias se conforman las diferentes comisiones de trabajo para llevar a cabo el evento. En estas reuniones mensuales, les participantes debaten sobre las diferentes necesidades que van surgiendo ante tal evento masivo como establecer los talleres que se disertarán durante el encuentro, los lugares donde se realizarán, la grilla cultural de los festivales que acompañan, etc. Ya son más de 70 las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binares de Corrientes que se agrupan en comisiones como organización, logística, finanzas, comunicación y cultura, cada una de las cuales tiene tareas específicas en cuanto al evento en general”, detallan.

Acotan además que “en la plenaria de abril se votará para determinar el logo del 38vo encuentro. Para màs informaciòn la organización tiene un instagram del encuentro llamado: @38encuentro.pluri”.