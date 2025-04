Sebastián Benítez Molas es uno de los candidatos a diputados provinciales del Frente Chaco Merece Más, con experiencia en la gestión pública como ex funcionario del área de Cultura de la Municipalidad de Resistencia cuando Jorge Capitanich fue intendente.

En diálogo con el portal de noticias www.chacoonline.com.ar, Benítez Molas brinda detalles del recorrido que realiza junto a otros candidatos que forman parte de la lista 652 del Frente Chaco Merece Más. “Nosotros estamos recorriendo cada pueblo, cada ciudad, la provincia, tratando de distribuirnos las tareas, los espacios geográficos, siguiéndolo al compañero que pusimos en nuestra lista, que es Jorge Capitanich, que es imparable como todos los chaqueños y chaqueñas lo conocen”, destaca a su líder, conductor del FCMM.

Con el objetivo de destacar el trabajo de cercanía que mantiene Jorge Capitanich, en su rol de candidato a diputado provincial, en el primer lugar de la lista, señala: “Hizo cerca de 60 ciudades en 10 días, algo impensado, saludando, escuchando y proponiendo en la provincia que tanto quiere y defiende”.

Molas, candidato a la diputación provincial en la lista junto a Jorge Capitanich, comparte cómo acompaña el trabajo político territorial. “Cuando podemos lo acompañamos o estamos en el territorio, donde ciudadanos y ciudadanos nos requieren”, apunta el postulante del Frente Chaco Merece Más.

Demandas urgentes de la gente

Chaco On Line le consulta al postulante a la Legislatura chaqueña, Sebastián Benítez Molas sobre las cuestiones sociales que más preocupan a la gente y que requieren de soluciones inmediatas. “Nosotros encontramos que hoy nuestra provincia está atravesando por tres urgencias, y la más preocupante que más daño está haciendo a las familias de chaqueños y chaqueñas es la emergencia tarifaria y energética, que hacen que las familias tengan que elegir entre comer y pagar la luz”. A esto suma al sector de los jubilados, que deben elegir las prioridades para su subsistencia. “Los jubilados deben elegir entre pagar la luz y comprar remedios. Esto nos pone en un nivel de desesperación, que no vimos nunca en nuestra provincia, esa es una emergencia que a nosotros nos conmueve un montón, pero también es una emergencia social y alimentaria. Vemos que los valores nutrientes de nuestro pueblo son cada vez más bajos, no hay buena asistencia por parte del gobierno provincial, un programa que trate de contener los problemas sociales que está teniendo el gobierno nacional a nuestra provincia”, manifiesta con malestar Benítez Molas.



En relación a este contexto socio-económico complejo, expresa: “Eso nos preocupa un montón, estamos trabajando en ese sentido con nuestras propuestas y obviamente hay una propuesta productiva, que hace muchos años a todo el entramado productivo de la provincia. Esto obviamente potenciado por las políticas del gobierno nacional, que hace que perdamos salarios y empleos todos los días en nuestra provincia”, Sebastián Benítez Molas describe en tono alarmante.

Iniciativas legislativas que serán presentadas en la Legislatura chaqueña

Tras exhibir disconformidad por las políticas públicas del gobierno provincial, el candidato del Frente Chaco Merece Más da a conocer las iniciativas que serán presentadas en el Poder Legislativo del Chaco. Con estas iniciativas, pretende dar respuestas a los distintos sectores que plantearon las problemáticas que los afectan. “Nosotros en este frente que construimos, trabajamos en principio en 50 medidas legislativas con impacto directo, que hoy están cerca de 53, ya que en las recorridas vamos sumando propuestas con los vecinos. Las principales propuestas urgentes que tenemos son el congelamiento de las tarifas de la luz, agua y transporte por 12 meses y también una propuesta de retrotraer las tarifas; tenemos propuestas de recuperación del salario docente sanitario y policial, que es una gran demanda de nuestra provincia; queremos proponer una nueva ley de educación superior; queremos proponer una ley de boleto accesible para el trabajador docente y para trabajadores de la administración pública y policías; queremos proponer una nueva ley para el trabajo formal, hay muchísimas formas de incentivarlos que no se están desarrollando; queremos proponer una nueva le de emergencia hídrica; una ley de seguridad pública, una nueva ley contra el narcotráfico, que nos preocupa un montón, lo que está pasando con la seguridad en nuestra provincia, con zonas liberadas, acá en Resistencia y Sáenz Peña”, señala en tono de alerta.

A estas propuestas suma una “nueva ley FONID, que defienda el derecho de los docentes, que el gobernador le dio la espalda. Es la única provincia que no peleó por los fondos del Incentivo Docente en Argentina”.

Los trabajadores de la salud también están incluidos en las propuestas, específicamente los enfermeros. “Queremos proponer una ley de jerarquización de la profesión de enfermería, que está tan abandonada y esas son las medidas en las que estamos trabajando para la gente”, precisa Molas, aspirante a la banca como diputado provincial.



Recorrido del Frente Chaco Merece Más

Sebastián Benítez Molas, de manera efusiva, destaca el periplo de Jorge Capitanich en el marco de la campaña legislativa. “Coqui arrancó recorriendo 60 ciudades, por el Norte, sobre todo por la zona de El Impenetrable, después hizo toda la zona del Sudoeste, la región Centro en su totalidad”.

En ese sentido, el candidato de la lista 652 del FCMM indica que “concluimos toda la región del Bermejo, con reuniones muy nutritivas y productivas. Ayer hicimos Resistencia y de nuevo hoy en Resistencia, algunos vamos a estar trabajando por Barranqueras. Tenemos buena distribución por toda la provincia, a veces acompañando a Coqui y otras en donde él no está”, Benítez Molas, completa sobre el trabajo territorial realizado.



En esa línea, comparte el postulante a legislador provincial las preocupaciones que le manifiestan desde el sector productivo. “No tienen con quien hablar, en el gobierno provincial y están siendo atacados por el gobierno provincial y nacional, que se suma a ese modelo para hacerle más daño a nuestro pueblo. Todas las comunidades nos plantean lo mismo, no saben, no tienen con quien hablar, no tienen respuestas, no saben que puerta tocar, no conocen a los funcionarios de turno, qué competencias tienen, hay una desesperación total en cada pueblo o ciudad que visitamos”, lamenta Sebastián Molas.



Diferencias del Frente Chaco Merece Más a la lista de Juntos por el Cambio+LLA

Respecto a la actividad económica y el impacto en los trabajadores del sector privado, Molas declara: “Nosotros somos muy diferentes, con Coqui y Cristina se inauguraban fábricas de bicicletas y Zdero y Milei se suben a la bicicleta financiera haciéndole daño a los trabajadores, al empleo y al salario de los argentinos y de los chaqueños, en esta elección no se trata de lo que propongamos o de que seamos mejores o diferentes, se trata de la familia. Lo que se elija el 11 de mayo se define el futuro de las familias chaqueñas”.

Con todo esto, muestra que el FCMM es la salida. “Nosotros estamos acá para defender el futuro de las familias chaqueñas, la provincia hoy está a la deriva, tenemos que recuperar las riendas y nosotros proponemos un plan, venimos a proponer nuevas decisiones a tomar y a quien la defienda, que es el más grande defensor que tuvo esta provincia que es Jorge Capianich. Milei y Zdero se juntaron para que se elija entre pagar la luz o comer, que son cómplices de un ajuste que le está haciendo mucho daño a las familias”, expone el cuadro de situación en Chaco.



Molas hace una analogía de la gestión anterior a nivel provincial con la actual. “Las personas quienes nos dicen que sienten, que no valen nada y eso no pasó nunca en el Chaco, los jubilados y jubiladas sienten que su vida no valió nada, que su esfuerzo no valió nada, los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras, porque sus vidas están desamparados y a la intemperie”, sentencia Benítez Molas.

Nueva morfología de la política

La nueva forma de hacer política se traslada a las redes sociales y elige como nuevo electorado a la juventud. Sebastián Molas recuerda “la dinámica de hacer política en el mundo cambió a partir del 2007, cuando nació el smartphone o el teléfono inteligente más conocido, y eso nos permitió a los ciudadanos del mundo tener otro tipo de contacto con nuestro vecino, con nuestra familia, con nuestros amigos, cambió la morfología también del poder, en este caso la construcción política. Nosotros lo llevamos con muchísimo respeto. El gobierno nacional y provincial en alianza contra del pueblo del Chaco utilizan esas redes sociales para hacer campaña sucia y negativa".

El postulante a la Legislatura chaqueña por el FCMM explica cómo utilizan las redes sociales para acercarse a la gente. “Nosotros utilizamos todos los medios que podamos para contactarnos con nuestro Chaco querido, para proponerles una provincia que queremos, una provincia solidaria, de fraternidad de colaboración y cooperación y por qué no aunque suene romántico y aunque no esté de moda una provincia de la ternura”, marca así las diferencias entre la lista de Juntos por el Cambio + LLA y el Frente Chaco Merece Más.

Respuestas de la juventud a las propuestas políticas

Benítez Molas analiza el comportamiento de este grupo etario ante las propuestas políticas. “La juventud es antipática con la política en general víctima de redes sociales, de los celulares y de la pandemia que afectó tanto a la humanidad”, reflexiona Sebastián Molas.



Resalta las políticas públicas nacionales de la gestión anterior destinadas a los jóvenes y la facultad de emitir el voto en las elecciones. “Las veces que nos tocó gobernar tomamos decisiones para mejorarle la vida a la juventud, sobre todo para darle un futuro a la juventud y todas las decisiones que tomó Coqui como el gobierno nacional fueron en ese sentido, entre esas cosas lo que le dimos es poder elegir ese futuro con el voto joven. Nosotros lo que le pedimos que ese futuro se vuelva en rebeldía y que pongan un freno a Milei y a él (gobernador Leandro Zdero) en la provincia del Chaco”, Molas apela a los jóvenes cuando les toque votar.

Mónica Carolina Báez Vargas