Pet shops: Cómo el amor por los animales pasa a ser una salida laboral

Como parte de la celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario, desde el cuerpo activo de la zona Sur de Resistencia exponen a La Revista del Chaco detalles de labor diaria en nuestra comunidad.
“La Perruquería”, es el emprendimiento de Julia Aquino, ubicado en Roberto Mora 419, en la ciudad de Resistencia.
La emprendedora nos recibe en su local, acompañada de una perrita caniche, que estaba bajo su cuidado. Además, su gata Blanca es parte del acogedor ambiente, en ese espacio comparte cómo nace este proyecto, en el que los protagonistas son los perros y gatos.
Julia Aquino recuerda que ha esperado con ansias la concreción del emprendimiento. ”Eso era mi sueño hace un montón, tenía en mi cabeza planeado desde hace 4 años. Siempre me gustó el tema de los animales, porque es algo muy lindo, muy sincero, me da mucha paz y lo fui creando, lo soñé hasta que se pudo dar”.
Aquino vivía antes en otro lugar, un departamento pequeño en comparación donde hoy reside. Esta decisión significó una nueva inversión y adaptación a un nuevo lugar. Al mudarse comparte que “con los vecinos buena reacción, vinieron a saludarme, a darme la bienvenida”.
Consultada sobre su presente laboral, Julia responde “estoy supercontenta feliz, haciendo lo que me gusta y lo que me da paz”.
Productos de “La Perruquería”
Aquino detalla los productos que vende en su local. “Vendo accesorios para perros y gatos, como rascadores, cuchas y alimentos húmedos para mascotas, juguetes, correas y alimentos para perros y gatos. Además, ofrezco peluquería canina, con baño y corte de pelo, corte de uñas y limpieza de oídos. Justo la tengo conmigo a una perrita que se llama Anamí , de una amiga vecina que me la trajo porque tenía que hacer un viaje de urgencia. Y Anamí es supermimosa y duerme en mi cama y está en mi brazo.
Amor por los animales
La presencia de Blanca, su gata rescatada de una de las calles de Resistencia, es una muestra de empatía y mucho amor.
“Yo creo que nació el amor por los animales cuando era chica. Tengo una anécdota de mi infancia de que no me dejaban tener y un día robé dos gatos de la casa del vecino y me descubrieron, y de ahí empezó el amor por los animales”, comparte Aquino.
Siempre tuve amor por los animales, ellos tienen un amor tan puro, no miden nada, si vos tenés o no tenes ellos te dan apoyo, mucha felicidad y tranquilidad, a pesar de todo lo que uno pasa, ellos te dan refugio en su amor más puro.
Los horarios de atención por la mañana son a partir de las 08:00 hasta las 13 horas y por la tarde de 17 a 20 horas.
Mónica Carolina Báez Vargas
Fuente: La Revista del Chaco (https://larevistadelchaco.com.ar/contenido/7864/pet-shops-cuando-el-amor-a-los-animales-se-convierte-en-salida-laboral)
