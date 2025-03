Federación Sitech ha tomado conocimiento del Decreto N° 82/25 en el que en su parte resolutiva pone un límite de un postítulo por año.

Desde el sindicato docente ratifican su posición acerca de la parte resolutiva de los postítulos. De todos modos, dejan en claro que ésta “no elimina el defecto de origen no elimina el defecto de origen que tienen estas postitulaciones y de la cual existen numerosas denuncias año tras año” de parte de este sindicato.

Si bien esta decisión nos parece correcta, la misma no elimina el defecto de origen que tienen estas postitulaciones. y de la cual existen numerosas denuncias año tras año de este sindicato en cuanto al negocio millonario que se mueve detrás de estas “ofertas” de formación.

En tanto, plantean que “no solamente no se elimina el negocio millonario, sino que al mismo tiempo no pone en discusión la calidad de los postítulos, manteniéndose la estafa pedagógica de hacer ‘como si’ se está perfeccionando cuando a las claras el máximo esfuerzo que se hace es el de la ya conocida y famosa técnica ‘copiar y pegar’ y por lo tanto no se produce el impacto en el aula que se espera para mejorar la calidad educativa, salvo algunas excepciones que son propuestas de formación serias”.

“Queda claro que una postitulación implica una instancia de formación que demanda esfuerzo intelectual, tiempo de estudio, de lectura, etc., y por lo tanto no puede reducirse a un simple ‘cursito de guirnalda’2 y esto claramente se desprende de que el título obtenido se registra en títulos y equivalencias y esto no es un dato menor”.

Párrafo aparte, en plantean que “romper con el negocio y verdaderamente hablar de ‘limites’ que el Ministerio garantice a través de los Institutos de educación Superior, casas de estudios legitimadas para encarar estas propuestas de formación, de manera gratuitas para que todos los docentes puedan acceder a verdaderas formaciones de calidad ya que justamente son los Institutos los que tienen el capital humano capacitado”.

Por otra parte, en estas condiciones, “el decreto tampoco corrige hacia atrás el abuso en la presentación de postitulos, recordamos que algunos docentes presentaron más de 20 ‘cartoncitos’ en una sola inscripción rompiendo groseramente el orden de mérito y generando una situación de desigualdad. En este sentido, este sindicato tiene una propuesta y que fue parte de nuestra plataforma de campaña en las elecciones y tiene que ver con poner en valor la carrera docente modificando la valoración que se da por año en el rubro antigüedad que en la actualidad es de 0,55 puntos para de alguna manera subsanar el daño que se ha hecho a la docencia en general”.







“No podemos dejar de mencionar lo que ‘no dice’ el decreto y que tiene que ver con las maniobras que se están tejiendo para burlar el límite y hacer pasar papelitos con fechas anteriores al 2025 para que le permita a algunos acumular y valorar en su legajo”, exponen.

Párrafo aparte consideran que “merece el defecto mayor que tiene este decreto y que si bien no sorprende el accionar autoritario, soberbio y carente de diálogo de este Ministerio que como nos tiene acostumbrados todo lo hacen a puertas cerradas y de manera inconsulta cuando a la par se jactan de ser un gobierno que trata directamente con los docentes pero se niegan a convocar a un Congreso Pedagógico Docente para que sea la propia docencia la que defina cuestiones tan sensibles como estas y otras tal lo ha solicitado infinidad de veces Federación Sitech.

Al mismo tiempo, afirman que “se mantiene el negocio en cuanto que poner un límite anual no afecta a quienes lucran con estas ‘ofertas’ ya que el mercado (casi 50 mil docentes) permite seguir con el lucro de los postítulos y por lo tanto el negocio sigue perfectamente aceitado para quienes se dedican a esta actividad ya sea dentro de la provincia como de otras jurisdicciones”.

