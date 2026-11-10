La crecida de los ríos no da tregua: 633 hogares desplazados y máxima alerta en Chaco

Las crecidas extraordinarias de los ríos Paraná y Paraguay golpean con fuerza a la región y obligan a más de dos mil vecinos a abandonar sus hogares. Mientras tanto, la comunidad organizada, las fundaciones y los especialistas impulsan operativos sanitarios y de rescate animal para mitigar el impacto de la emergencia hídrica.
Actualidad - Provincia10 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

La región litoral sufre una crisis hídrica sin tregua mientras el río Paraná trepa hasta los 6,76 metros en la medición oficial y el río Paraguay alcanza los 7,33 metros. Esta combinación de caudales desbordantes desencadena un escenario crítico con 2.242 personas desplazadas y 633 hogares afectados en todo el territorio provincial. Las comunidades ribereñas soportan el avance incontenible del agua, que inunda calles, viviendas y zonas productivas, alterando por completo la vida cotidiana de miles de familias que buscan refugio de manera autogestionada y comunitaria en centros de contención y viviendas de allegados.

El epicentro de la emergencia se concentra en Puerto Vilelas, zona declarada en alerta roja, donde se contabilizan 664 evacuados y 689 autoevacuados, reflejando la magnitud del desastre que moviliza a la sociedad civil. Otras localidades como Barranqueras e Isla del Cerrito también soportan la máxima alerta, mientras que otros distritos permanecen bajo alerta naranja con un monitoreo constante de los niveles hidrométricos. Ante este panorama, la asistencia solidaria y el esfuerzo vecinal se convierten en el verdadero motor de la contención social frente al repliegue operativo de las estructuras oficiales.

En paralelo a la emergencia habitacional, la crecida de los ríos desata una crisis paralela centrada en el bienestar de la fauna urbana y rural que habita en las zonas anegadas. El programa independiente "Dejando Huellas", coordinado por voluntarios como Kikemendez, junto a fundaciones proteccionistas, asociaciones civiles y equipos de veterinarios, despliega operativos intensivos de rescate y asistencia animal. Los especialistas asisten ya a más de 300 animales entre perros, gatos y especies de granja, proveyendo alimento balanceado, atención médica de urgencia y traslados seguros a zonas libres de agua.

La solidaridad ciudadana y el trabajo autogestionado de las organizaciones no gubernamentales suplen las falencias de la asistencia estatal, centralizando la recolección de donaciones, abrigos y alimentos no perecederos en los centros comunitarios habilitados. Los voluntarios coordinan turnos de vigilancia nocturna y recorridas en botes particulares para garantizar que ningún sector anegado quede desatendido. Mientras los pronósticos meteorológicos auguran semanas de persistencia en los altos niveles de los cauces, la red solidaria comunitaria redobla sus esfuerzos para sostener los refugios temporales y asegurar la supervivencia de las familias y sus animales.

📊 Estado Hidrométrico y Estadísticas de la Emergencia
Variable / Zona Afectada    Métrica Actual    Estado / Nivel de Alerta
Altura Río Paraná (APA)    6,76 metros    Crecida extraordinaria
Altura Río Paraguay (APA)    7,33 metros    Desborde sostenido
Altura Río Bermejo (APA)    2,95 metros    Estable / Controlado
Evacuados Totales    2.242 personas (633 hogares)    Desplazados totales
Puerto Vilelas    1.353 afectados (Evacuados + Autoevacuados)    Alerta Roja
Animales Asistidos    Más de 300 ejemplares    Operativo en curso

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