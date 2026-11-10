Concurso docente 2026 en Chaco: cronograma oficial para Educación Especial y Hospitalaria en Resistencia
Puntos clave del proceso concursal
Fechas del concurso: Desarrollo de las jornadas de adjudicación del 16 al 19 de noviembre en el predio ferial del Domo del Centenario.
Modalidades convocadas: Asignación de vacantes directas para Educación Especial y el sistema de Educación Hospitalaria.
Cargos en concurso: Traslados, reincorporaciones e ingreso para maestros de grado, especialistas técnicos y materias especiales.
Consulta de puntajes: Publicación de padrones definitivos en el portal Tu Gobierno Digital tras el cierre de tachas.
Requisitos de acreditación: Exigencia de DNI físico y poder firmado para los postulantes que asisten mediante representante legal.
El sistema educativo del Chaco entra en una etapa decisiva con la realización de los concursos de traslado docente, reincorporaciones e ingreso para las modalidades de Educación Especial y Educación Hospitalaria. Entre el 16 y el 19 de noviembre, el predio ferial del Domo del Centenario en Resistencia recibe a cientos de aspirantes que buscan concretar su estabilidad laboral mediante el estatuto docente provincial. La convocatoria pública garantiza la transparencia del sistema de puntaje y formaliza la cobertura de cargos clave para la contención pedagógica en las aulas locales.
El calendario técnico arranca el lunes 16 de noviembre a las 8:00 con la adjudicación de traslados y reincorporaciones de Educación Especial para profesionales técnicos y maestro de grado. El proceso de selección continúa el martes 17 con el ingreso a cargos de atención a las discapacidades motora, mental, auditiva, visual y estimulación temprana, finalizando el miércoles 18 con las materias especiales. Quienes aspiran a titularizar su cargo consultan los escalafones actualizados mediante el portal oficial de Juntas de Clasificación, donde se refleja el orden de mérito definitivo emitido tras la revisión de tachas.
La modalidad de Educación Hospitalaria celebra su jornada de titularización e ingreso el jueves 19 de noviembre a partir de las 8:00, cubriendo la demanda prioritaria del sistema sanitario regional. Los postulantes formalizan sus trámites y presentaciones operativas a través de la plataforma SIE del Ministerio de Educación, herramienta digital que centraliza los legajos docentes y previene demoras administrativas durante la toma de posesión. La normativa vigente habilita también la representación por terceros mediante autorización escrita y fotocopia de documento de identidad.
Los canales de atención presencial atienden dudas administrativas en la sede de la Nave 1 del complejo de la calle Gobernador Bosch 99, garantizando asistencia técnica continua a los concursantes de todas las regiones educativas. La organización de estas cuatro jornadas consecutivas reafirma el valor de la educación inclusiva en el Chaco y fortalece el acceso equitativo a vacantes permanentes. Los docentes habilitados pueden revisar las notificaciones oficiales finales mediante el sistema digital de la Junta Primaria antes de concurrir al predio de asignación.
Cronograma de adjudicación por día y especialidad
Canales de consulta y gestión del trámite
[Portal Tu Gobierno Digital] ──> (Aplicación SIE / Juntas) ──> [Descarga de Listados]
│
[Contacto Presencial / Email] ──> (Nave 1 - Gob. Bosch 99) ──> [Acreditación en Domo]
Vía Digital: Entrada al sistema Tu Gobierno Digital ➔ Selección de aplicación SIE ➔ Apartado Juntas - Listados Vigentes.
Atención Presencial: Sede Resistencia de la Junta de Clasificación de Nivel Primario (Nave 1, Gobernador Bosch Nº 99).
Vía Telefónica y Mail: Línea directa 0362-4453015 / Correo oficial
[email protected].