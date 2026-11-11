Con extractos de cannabis desarrollan nanocomplejos contra células tumorales

Con una multitudinaria Eucaristía en el Monumento de los Españoles, el Sumo Pontífice sitúa al núcleo familiar como eje central del tejido social frente a la crisis socioeconómica nacional.

El Santo Padre León XIV encabeza una histórica celebración eucarística ante más de dos millones y medio de personas en el Monumento de los Españoles durante su visita apostólica a la Argentina. Durante la homilía, el Pontífice insta a los hogares a constituirse en pilares activos de contención comunitaria y evangelización frente a la crisis socioeconómicas que atraviesa la nación.