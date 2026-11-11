Con extractos de cannabis desarrollan nanocomplejos contra células tumorales

Un equipo científico de la UNNE desarrolla vehículos a escala nanométrica para potenciar la absorción del cannabidiol en el organismo. La iniciativa busca evaluar el impacto selectivo de estos extractos en la destrucción de células tumorales sin dañar los tejidos sanos.
Educación - Terciarias- Universitarias11 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line
  • Objetivo principal: Desarrollar nanocomplejos con extractos de Cannabis sativa (full spectrum) para superar la baja solubilidad y absorción del cannabidiol (CBD) y estudiar su efecto antitumoral.
  • Equipo e institución: Proyecto del Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas (LIBIM) de la Facultad de Medicina de la UNNE (convocatoria PINOV), dirigido por Juan Pablo Melana Colavita, junto a María Victoria Avanza y María Victoria Traffano Schiffo.
  • Mecanismo de acción: Creación de vehículos microscópicos nanométricos que encapsulan el extracto, protegen su estabilidad y permiten una liberación gradual para actuar selectivamente sobre células tumorales sin dañar tejidos sanos. 
        • Fases experimentales
  • Síntesis y caracterización: Elaboración de las partículas nanométricas cargadas con CBD y análisis de propiedades físicas y químicas.
  • Ensayos in vitro: Pruebas de citotoxicidad en cultivos tumorales y no tumorales para medir la selectividad.
  • Análisis molecular: Evaluación de mecanismos de multiplicación celular y apoptosis (muerte celular programada).
  • Validación in vivo: Evaluación posterior de la respuesta en modelos animales.
  • Impacto y valor científico: Inaugura una línea de investigación en nanomedicina dentro del Nordeste argentino, apoyada en publicaciones previas del equipo (Cancers, International Journal of Biological Macromolecules, Urologic Oncology) y orientada a la formación de nuevos investigadores.

UNNE-A-oartir-de-cannabis-tratarán-celulas-tumorales-26-11-11-02UNNE-A-oartir-de-cannabis-tratarán-celulas-tumorales-26-11-11-01

CORRIENTES.-  Un equipo científico del Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas (LIBIM), perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), encabeza un proyecto enfocado en la creación de formulaciones basadas en compuestos vegetales para la investigación oncológica. La iniciativa diseña estructuras nanométricas que encapsulan extractos de Cannabis sativa, orientadas a resolver la escasa solubilidad y la baja absorción del cannabidiol (CBD) en el organismo.

El estudio se encuadra en la convocatoria de Proyectos de Nóveles Investigadores (PINOV) de la institución. La dirección técnica está a cargo del doctor Juan Pablo Melana Colavita, acompañado por las doctoras María Victoria Avanza y María Victoria Traffano Schiffo. Para conocer más sobre los proyectos académicos y la oferta educativa de la región, es posible ingresar al portal oficial de la Universidad Nacional del Nordeste.

Superar las barreras fisicoquímicas del CBD

Aunque ensayos preliminares demuestran que el CBD interviene en la supervivencia celular de determinados tumores, su aplicación terapéutica tropieza con barreras fisicoquímicas: la dificultad para disolverse en medios líquidos y su baja tasa de absorción. Los vehículos microscópicos diseñados por el equipo resguardan la estabilidad del compuesto y aseguran una liberación gradual. La metodología emplea extractos de espectro completo (full spectrum), cuya matriz biológica y propiedades pueden consultarse en este informe sobre Cannabis sativa y cannabinoides.

Fases de la investigación y proyección científica

El itinerario experimental abarca la síntesis de partículas nanométricas, seguida de ensayos in vitro para medir la actividad citotóxica y la apoptosis o muerte celular programada. Para comprender la relevancia de estas metodologías en el ámbito de la salud global, se pueden explorar las guías de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención y tratamiento del cáncer.

La iniciativa articula saberes de bioquímica, nanotecnología y oncología experimental, consolidando una nueva línea científica en el Nordeste argentino. El trabajo del equipo se respalda en publicaciones previas difundidas en revistas internacionales de alto impacto académico, como la revista especializada Cancers.

 

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