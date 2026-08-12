COFESA 2026: Estrategias sanitarias prioritarias clave para transformar la salud pública

Puntos clave de la noticia

Sostenibilidad y medicamentos: Readecuación financiera del programa Incluir Salud para agilizar compras, reducir costos y garantizar previsibilidad en las entregas de insumos críticos.

Alerta epidemiológica y clima: Refuerzo de acciones contra el dengue en las regiones NEA y Centro ante el incremento de precipitaciones y temperaturas provocadas por El Niño.

Innovación digital en territorio: Despliegue de la "App Visitas" y georreferenciación de la población para pasar de una atención reactiva a un seguimiento proactivo en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Transparencia en inmunización: Lanzamiento de un mapa público de vacunación con datos actualizados sobre disponibilidad y distribución de dosis.

Donación e integración: Crecimiento en los índices de donación de órganos, reducción de brechas de acceso entre provincias y cobertura integral postrasplante para beneficiarios de programas sociales.

Vigilancia de enfermedades crónicas: Incorporación de la insuficiencia cardíaca descompensada como evento de notificación obligatoria y optimización de estadísticas vitales.

En el marco de una nueva asamblea del Consejo Federal de Salud (COFESA), referentes de todo el país se reúnen en Buenos Aires para coordinar líneas de acción que impactan de manera directa en la calidad del sistema sanitario. La jornada marca un hito en la planificación de políticas preventivas, la sostenibilidad del acceso a fármacos y la modernización de la atención primaria.

El seguimiento de enfermedades vectoriales y la incorporación de tecnologías aplicadas al territorio encabezan la agenda de trabajo. Frente al escenario climático proyectado por el fenómeno de El Niño, el organismo activa protocolos de vigilancia entomológica y eliminación de criaderos de mosquitos para mitigar el avance del dengue y otras arbovirosis. En paralelo, se presenta un mapa público interactivo de coberturas de vacunación que transparenta la distribución de dosis por jurisdicción.

La transformación digital del primer nivel de atención se consolida como el eje conceptual más relevante del encuentro. La implementación de la herramienta digital "App Visitas" y la capacitación a los equipos territoriales permiten avanzar desde la clásica demanda espontánea hacia un modelo proactivo de salud basada en la georreferenciación y nominalización de familias.