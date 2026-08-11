Isla del Cerrito abre inscripciones para la XXII Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución 2026

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Evento: XXII Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución.

Fechas: 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.

Ubicación: Isla del Cerrito, Chaco.

Modalidad: Pesca deportiva embarcada con devolución obligatoria de peces.

Punto de inscripción: Sede de la Federación Chaqueña de Pesca Deportiva y Lanzamiento (Liniers 756, Resistencia).

Horario de atención: Lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 hs.

Vías de contacto: Líneas telefónicas 3625615610 y 3624645034.



Isla del Cerrito se transforma una vez más en el epicentro de la pesca deportiva de la región con el lanzamiento de las inscripciones para la XXII Edición del Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución. La estratégica villa turística despliega su paisaje natural para recibir a competidores y apasionados del río que buscan la máxima gloria en las aguas del Paraná.

El torneo reafirma su espíritu de conservación al implementar la pesca deportiva con devolución, un formato clave que garantiza la protección de las especies autóctonas y fomenta la sustentabilidad en las aguas del litoral. La competencia combina la adrenalina náutica con una variada oferta recreativa, cultural y gastronómica diseñada para el disfrute en familia.

Los equipos y navegantes aseguran sus lugares de manera presencial en la sede de la Federación Chaqueña de Pesca Deportiva y Lanzamiento, situada en Liniers 756 de la ciudad de Resistencia. La atención opera en la franja horaria de 18:00 a 21:00 horas, mientras que el asesoramiento técnico y general se canaliza a través de los números telefónicos 3625615610 y 3624645034. La cuenta regresiva para la gran fiesta del Dorado ya se vive con intensidad en todo el mapa pesquero.