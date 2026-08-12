Debate caliente en la Legislatura: advierten sobre un nuevo ciclo de endeudamiento y la extranjerización de tierras

Puntos principales de la noticia



Críticas al endeudamiento: Cuestionan tanto los nuevos pasivos que contrae la administración actual como la falta de transparencia sobre las cifras reales de la economía.

Impacto social directo: Advierten que las familias se endeudan cotidianamente para cubrir gastos esenciales de supervivencia como alimentos, tarifas y medicamentos.

Defensa del territorio: Rechazan categóricamente los intentos de flexibilizar la protección de tierras fiscales y recursos naturales en zonas clave como el Impenetrable.

Tensión política: Apuntan contra la alianza entre referentes libertarios y sectores locales por minimizar el impacto del ajuste financiero y la entrega de recursos.





RESISTENCIA (Agosto de 2026).— La escena política local hierve este miércoles con fuertes cruces en torno al rumbo económico y la administración de los pasivos públicos. En este contexto, la diputada provincial Pía Chiacchio Cavana cuestiona con dureza a los sectores libertarios y a sus socios políticos por debatir sobre la deuda heredada mientras omiten el nuevo endeudamiento que impulsa la gestión actual.

Durante sus declaraciones, la legisladora apunta directamente contra la influencia de organismos internacionales y señala una contradicción flagrante en el oficialismo. Según remarca, las discusiones macroeconómicas contrastan fuertemente con la realidad cotidiana que atraviesan los hogares de la región.

La crisis llega a la economía doméstica



La discusión sobre los números estatales deja de ser un asunto abstracto cuando el ahogo financiero traspasa las cuentas públicas y golpea de lleno la mesa familiar. De acuerdo con la referente opositora, la población recurre habitualmente al financiamiento mediante tarjetas y cuotas para cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios y salud.

Alerta por la extranjerización territorial



El debate legislativo incorpora además un eje geopolítico y ambiental crucial al cuestionar la flexibilización en la protección de los recursos naturales. Desde este sector opositor advierten sobre los riesgos que enfrenta el patrimonio regional ante posibles ventas a capitales extranjeros en zonas sensibles.