Kicillof desembarca en Resistencia para consolidar su armado nacional con respaldo sindical y académico

Puntos Principales de la Jornada



Plenario Sindical: Kicillof lidera un encuentro estratégico con la CGT Chaco a las 09:00 hs en el Complejo Deportivo y Recreativo Roque Schulz (Av. Mc Lean 2750, Resistencia), seguido de una conferencia de prensa.

Escala Institucional: Realiza un paréntesis al mediodía en la localidad de Colonia Benítez para compartir un almuerzo con referentes de su espacio político antes de retornar a la capital provincial.

Cierre Académico: Encabeza una conferencia magistral y la presentación de un libro a las 18:00 hs en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Estrategia Federal: La visita se enmarca en un plan de expansión territorial que prioriza el diálogo con el movimiento obrero y el sector académico para perfilar la reorganización del peronismo de cara al escenario electoral.





En un movimiento clave dentro del tablero político nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pisa fuerte en suelo chaqueño y despliega una agenda de alto voltaje político, sindical y académico. Margenando las estructuras oficiales de la administración nacional y provincial, el mandatario bonaerense prioriza el contacto directo con las bases gremiales y universitarias para consolidar su musculatura en vistas de las elecciones presidenciales de 2027.

Axel Kicillof

La jornada arranca temprano, a las 09.00 horas, con un masivo plenario y acto junto a la CGT Chaco en el Complejo Deportivo y Recreativo Roque Schulz, ubicado en Avenida Mc Lean 2750 de Resistencia. Allí, ante referentes sindicales y trabajadores, Kicillof analiza el escenario socioeconómico actual y traza los lineamientos para la reorganización del peronismo. Tras el cónclave, ofrece una rueda de prensa para fijar su postura ante los medios de comunicación locales y nacionales.

Al mediodía, el itinerario contempla un paréntesis institucional en la localidad de Colonia Benítez, donde comparte un almuerzo estratégico con dirigentes de su armado político, antes de retornar al epicentro chaqueño para las actividades vespertinas.

El cierre de la visita adquiere un fuerte tinte cultural e intelectual. A las 18:00 horas, el referente bonaerense encabeza una presentación de su autoría en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), un espacio que le permite conectar de manera directa con la comunidad académica, estudiantil y referentes de la cultura regional.

De esta manera, Kicillof profundiza su gira federal por el interior del país, apostando a la construcción colectiva con sindicatos, organizaciones sociales y la academia para perfilarse como la principal alternativa de conducción opositora.